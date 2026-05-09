Wird Tamara Hitz ihre neugeborene Tochter im Netz zeigen?

Baby-Glück bei Tamara Hitz: Die TV-Bekanntheit ist zusammen mit ihrem Verlobten erstmals Eltern geworden – und es ist ein Mädchen. Vor Kurzem kam die Tochter zur Welt, und nun spricht Tamara darüber, wie sie mit dem Familienzuwachs im Netz umgehen will. Gegenüber Promiflash stellt die frischgebackene Mama klare Regeln auf und macht sofort deutlich, wie viel sie preisgeben möchte. Ein Detail verrät sie direkt: "Der Name bleibt geheim", sagte Tamara gegenüber Promiflash. Die Frage, ob die Kleine online zu sehen sein wird, beantwortet sie ebenfalls – allerdings mit Einschränkungen, die die Privatsphäre des Babys schützen sollen.

Gegenüber Promiflash betont Tamara, dass sie sehr genau abwägen will, was von ihrem Baby zu sehen sein wird. "Wir werden die Kleine im Content mit einbeziehen, aber nie ihr Gesicht zeigen oder sie bloßstellen. Nichts, was sie später für komisch empfinden könnte", stellt sie klar. Trotzdem gibt sie ihren Fans einen kleinen Einblick und verrät zumindest, wem der Nachwuchs optisch ähnlicher sein soll. "Ich würde sagen, sie ist 70 Prozent ich, 30 Prozent der Papa", verrät die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin.

Für Tamara ist es nicht das erste Mal, dass sie ihr Privatleben bewusst dosiert mit der Öffentlichkeit teilt. Sie wurde durch Realityformate bekannt und präsentiert sich seitdem regelmäßig auf Social Media, achtet aber darauf, enge Familienmomente nur in Ausschnitten zu zeigen. Auch ihren Verlobten hält die TV-Bekanntheit meist weitgehend aus dem Rampenlicht heraus und gewährt ihren Followern eher gelegentliche Einblicke in den Paaralltag. Dass sie nun ähnlich vorsichtig mit ihrer Tochter umgehen will, fügt sich in das Bild einer Influencerin, die zwar ihr Leben vor der Kamera führt, intime Details aber lieber im engsten Kreis behält.

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Instagram / tamararebecca Tamara Hitz mit ihrer neugeborenen Tochter, Mai 2026

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz in ihrer Schwangerschaft

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Verlobter bei ihrer Gender-Reveal-Party, Dezember 2025

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