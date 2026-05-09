Verraten: So hat Tamara Hitz die Geburt ihrer Tochter erlebt

Tamara Hitz schwebt im absoluten Mama-Glück: Ende April brachte die ehemalige GNTM-Kandidatin ihre erste Tochter zur Welt. Gegenüber Promiflash spricht Tamara jetzt ganz offen über die emotionale Geburt – und erinnert sich dabei noch genau an die besonderen Stunden vor der Entbindung. "Ich hab meinen Verlobten nach einer Stunde Schlaf geweckt, weil da die Wehen anfingen, wir waren beide wie in Trance, aber es waren die schönsten Stunden, er war die beste Stütze", erzählt die Influencerin. Vor allem der erste Moment mit ihrer kleinen Tochter ist ihr bis heute besonders im Gedächtnis geblieben: "Das Kuscheln danach skin to skin mit dem Papa war für mich und sie das Highlight", schwärmt sie.

Trotz aller Glücksgefühle verschwieg Tamara jedoch nicht, wie intensiv die Geburt für sie war. Mit den starken Schmerzen habe sie nicht gerechnet und sei zeitweise an ihre Grenzen gekommen. "Die Geburt war mein Traumszenario, aber trotzdem hab ich den Schmerz nicht so erwartet, ich konnte gar nicht richtig atmen, ich hab nur die Bude weggeschrien", gibt sie ehrlich zu. Für die frischgebackene Mama beginnt nun ein völlig neuer Lebensabschnitt, den sie gemeinsam mit ihrem Verlobten und ihrer kleinen Tochter genießen möchte.

Dass sie Mama geworden ist, hatte Tamara nach der Geburt selbst öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte sie ein zartes Schwarz-Weiß-Foto: Darauf halten das Model und ihr Verlobter gemeinsam die winzige Hand ihrer Tochter. Für Fans kam dabei eine Sache nicht überraschend: Schon im Dezember hatten Tamara und ihr Liebster verraten, dass sie ein Mädchen erwarten. In einem Video von ihrer Gender-Reveal-Party stieg ein rosafarbener Luftballon auf, dann fielen sich die werdenden Eltern in die Arme und küssten sich.

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz in ihrer Schwangerschaft

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Instagram / tamararebecca Tamara Hitz mit ihrer neugeborenen Tochter, Mai 2026

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Verlobter bei ihrer Gender-Reveal-Party, Dezember 2025

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