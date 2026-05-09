Jack Whites Witwe reagiert auf Kritik wegen neuer Beziehung

Rafaella Nussbaum, die Witwe des im Oktober 2025 verstorbenen Musikproduzenten Jack White (†85), hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und dabei tief in ihre Vergangenheit geblickt. Sieben Monate nach dem Tod ihres Mannes hatte die 40-Jährige ihre neue Beziehung mit Fotos und Videos aus einem gemeinsamen Mexiko-Urlaub öffentlich gemacht – und damit nicht nur Zuspruch, sondern auch heftige Kritik geerntet. Nun reagiert sie auf die Vorwürfe mit einem emotionalen Statement, in dem sie erklärt, warum ihr Weg zum neuen Glück alles andere als leicht war.

Unter dem Titel "Never judge a book by its cover" schildert sie, welche Schicksalsschläge sie in ihrem Leben durchstehen musste. "Ich bin Rafaella Nussbaum und stolze Mutter von zwei Kindern. Niemandem wünsche ich das, was ich in meinem Leben durchmachen musste", schreibt sie. Ihr Vater verschwand spurlos in Russland, als sie gerade zehn Jahre alt war. Ihre Mutter beging Suizid, während Rafaella im dritten Monat schwanger war. Und auch Jack verlor sie auf tragische Weise: "Mein Mann konnte den Bezug zur Gegenwart nicht mehr finden und lebte nur noch in der Vergangenheit. Die Depression hat am Ende den Kampf gewonnen." Trotz alldem blickt die zweifache Mutter heute nach vorne und betont, wie dankbar sie für ihre mentale Stärke sei. "Es gibt immer einen Ausweg, auch wenn das Leben manchmal dunkel erscheint", so Rafaella. Hilfe anzunehmen sei dabei kein Zeichen von Schwäche: "Es ist eine Stärke, die ausgestreckte Hand zu ergreifen."

Dass Rafaella bereits wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat, war zuvor für viele Fans schwer zu verstehen. An ihrer Seite ist der Berliner Unternehmer Jan Kluwe – und die Reaktionen in den sozialen Netzwerken fielen gespalten aus. Vielen ging es schlicht zu schnell, dass die 40-Jährige nur wenige Monate nach Jack Whites Tod eine neue Beziehung eingeht. Ihr nun veröffentlichter Post macht deutlich, dass hinter ihrem Lächeln eine lange und schwere Geschichte steckt.

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https://www.instagram.com/p/DYAsm6kmRrg/?img_index=1 Jack Whites Witwe Rafaella Nussbaum zeigt sich mit neuem Partner

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IMAGO / Eventpress Rafaella Nußbaum und Jack White, Juli 2025

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Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum mit ihrem Mann Jack White

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