Anastasiya Avilova bezeichnet sich selbst als "toxisch"

Beim Bild-Renntag haben sich Anastasiya Avilova (37) und ihr Partner Patrick als Paar präsentiert – und das trotz eines Dramas, das die Beziehung der beiden zuletzt auf eine harte Probe gestellt hatte. Nachdem Anastasiya ihrem Freund Untreue vorgeworfen hatte und es zu lautstarkem Streit und Tränen gekommen war, wirken die beiden nun wieder sehr vertraut miteinander. Am Rande der Veranstaltung sprach die TV-Bekanntheit jetzt im Interview mit Promiflash offen über die Beziehung – und machte dabei eine überraschend ehrliche Aussage über sich selbst.

"Ich bin sehr toxisch. Ich weiß das. Ich habe meine mentalen Probleme in der Beziehung. Ich renne vor jeder Beziehung weg und auf Patrick habe ich mich eingelassen. Er hält das aus, er weiß, was etwas in mir auslöst, was mich triggert, und er kann damit umgehen. Dafür müsste er einen Orden bekommen", gestand Anastasiya gegenüber Promiflash. Auch Patrick zeigte sich im Gespräch selbstreflektiert. "Zudem bin auch ich nicht die einfachste Person. Aber Anastasiya hat mir unglaublich dabei geholfen, anders zu werden. Ich habe mich nicht komplett verändert, bin aber in die richtige Richtung gelaufen, und das habe ich ihr zu verdanken", schwärmte er.

Anastasiya ließ im Promiflash-Interview außerdem die nächste Liebes-Bombe platzen: Sie und Patrick wollten endlich "richtig" zusammenziehen. "Wir ziehen jetzt erst zusammen. Bisher haben wir nur in Patricks kleiner Wohnung gehockt. Jetzt bekommen wir unsere richtige Wohnung", sagte sie damals. Und sie machte klar, dass das Zusammenleben längst begonnen hatte, nur eben ohne feste Basis: "Wir wohnen schon seit ein paar Monaten provisorisch zusammen. Ich bin bei ihm eingezogen, lebe aus Kartons."

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Imago Anastasiya Avilova beim Bild-Renntag 2026

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Imago Anastasiya Avilova und Patrick Herbach beim WORLD CLUB DOME Moon Edition im Deutsche Bank Park Frankfurt, 07.06.2025

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Instagram / patrick_herbach_ Patrick Herbach und Anastasiya Avilova, "Power of Love"-Paar