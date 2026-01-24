Kim Kardashian räumt mit Gerüchten um Kumpel Jonathan auf

Kim Kardashian (45) macht kurzen Prozess mit den Gerüchten: Zwischen ihr und Jonathan Cheban (51) herrscht kein Streit, betonte sie am Mittwoch im Podcast "Khloé in Wonder Land" an der Seite von Khloé Kardashian (41). Die Reality-Ikone erklärte, dass sie Jonathan, den viele als FoodGod kennen, seit fast 20 Jahren als guten Freund wisse. "Ich liebe Jonathan. Wir sollten ihn anrufen", merkte Kim in der Folge an und machte klar: "Jonathan und ich sind gut miteinander." Der Kontakt sei da, auch wenn man sich seltener sehe.

Im Gespräch ging Kim offen darauf ein, warum die Freundschaft seltener öffentlich sichtbar ist. "Hier ist das Ding: Ich habe Kinder bekommen. Es ist wirklich schwer, Freundschaften zu pflegen, wenn du Kinder hast und mittendrin steckst", erklärte sie im Podcast. Weiter erzählte sie über Jonathan: "Er wird nicht den ganzen Tag in Calabasas rumsitzen. Er ist immer unterwegs." Khloé stützte diese Sicht: "Vor allem, wenn jemand keine Kinder hat. Man kann nicht einfach Playdates draus machen. Wir lieben Jonathan. Da gibt es so viel Geschichte."

Jonathan hatte zuvor gegenüber Us Weekly betont, dass die beiden "absolut" eng geblieben seien und "für immer" befreundet sein werden. Er stellte klar, dass sie zwar seltener zusammen zu sehen seien, aber "die ganze Zeit" telefonierten. Jonathan lernte Kim in den 2000ern kennen, lange bevor sie zur globalen Marke wurde. Der Unternehmer mit Wurzeln in New Jersey war über Jahre ein fester Begleiter an Kims Seite, tauchte in Keeping Up with the Kardashians und mehreren Spin-offs auf und pendelt seit geraumer Zeit vor allem zwischen New York und anderen Stationen.

Getty Images Kim Kardashian und Jonathan Cheban auf dem Jingle Ball 2010

Instagram / khloekardashian Khloé und Kim Kardashian im Oktober 2024

Getty Images Kim Kardashian und Jonathan Cheban im September 2009