Amira Aly kann sich Hochzeit & Baby mit Christian vorstellen

Amira Aly (33) und Christian Düren (35) planen offenbar eine gemeinsame Zukunft mit allem Drum und Dran. Die Moderatorin hat sich in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte zu ihren Familienplänen geäußert und verraten, dass sie sich durchaus vorstellen könne, noch einmal Mutter zu werden. "Ich hätte schon gerne noch Kinder, mindestens ein Kind", erklärt die 33-Jährige. Bei zwei weiteren Kindern sei sie sich zwar nicht sicher, "aber eins" wolle sie definitiv noch. Auch eine Hochzeit schließt Amira nicht aus – allerdings müsse Christian den Antrag machen, da sei sie "old-fashioned", wie sie betont.

Der Grund für ihren Kinderwunsch ist besonders rührend. "Meine beste Freundin hat ein Baby bekommen und ich habe gesehen, wie meine Söhne mit diesem Baby umgehen. Das war herzerwärmend. Dann dachte ich: 'Okay, die sind jetzt in einem Alter, die wären richtig coole große Brüder'", erzählt die zweifache Mutter. Amiras Söhne stammen aus ihrer Beziehung mit dem Komiker Oliver Pocher (48). Die beiden waren etwa sieben Jahre ein Paar, bevor sie im August 2023 ihre Trennung bekannt gaben.

Im Interview wird deutlich: Die Beziehung von Amira und Christian scheint (wieder) auf stabilem Grund zu stehen. Ende 2025 hatten Trennungsgerüchte die Runde gemacht, nachdem die Moderatorin das Weihnachtsfest allein mit ihren Kindern verbracht hatte. Im Februar 2026 reiste das Paar dann jedoch gemeinsam nach Ägypten, um Amiras Familie zu besuchen. Auf Instagram teilte Amira damals ein Urlaubsfoto, das sie und Christian entspannt und glücklich Seite an Seite zeigte. Für Christian war es das erste Mal, dass er die Heimat von Amiras Familie kennenlernte. Die emotionale Reise, bei der auch Amiras Bruder Hima und ihre beiden Söhne dabei waren, scheint die Beziehung der beiden Moderatoren nachhaltig gestärkt zu haben.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin

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Action Press Amira Pocher und Christian Düren bei einem Event im Juli 2024

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026