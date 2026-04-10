Geiss-Töchter: Glamouröse RTL II-Ankündigung begeistert Fans

Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) sorgen gerade im Netz für Aufsehen. Die beiden Schwestern kündigen gemeinsam mit RTL II auf Instagram die Fortsetzung ihrer Serie an und veröffentlichen Fotos, auf denen sie in atemberaubenden Outfits posieren. Davina strahlt in einem kurzen Kleid aus rosa, hellblauen und pinken Pailletten, das wunderschön mit ihrer sonnengeküssten Haut und ihren blonden Haaren harmoniert. Ihre jüngere Schwester Shania setzt auf ein schulterfreies Minikleid mit bunten Blumenapplikationen, das sie mit goldenem Schmuck perfekt abrundet. Haare und Make-up sitzen bei beiden makellos – die Fotos sind ein echter Hingucker.

Die Community ist begeistert und überhäuft die beiden mit Komplimenten. "Davina ist so hübsch", "Wow, wie schön beide sind und ich liebe die Kleider" oder "Shania sieht so gut aus" sind nur einige der Reaktionen unter dem Beitrag. Gleichzeitig dienen die Bilder als Ankündigung: RTL II schreibt dazu: "Aufgepasst: Davina und Shania sind zurück – und diesmal wird's ernst! Unsere Geiss-Girls übernehmen mehr Verantwortung im Familienbusiness. Zwischen einem exklusiven High-Fashion-Shooting, Europas größter Tuning-Messe und waghalsigen Stunt-Einsätzen im Europa-Park bleibt kaum Zeit zum Durchatmen."

Die neue Staffel von "Davina & Shania – We Love Monaco" startet am 20. April auf RTL II. Darin begleitet die Kamera die Töchter von Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) bei ihrem glamourösen Leben zwischen Monaco, Deutschland und Frankreich. Während die Eltern ihnen weiterhin zur Seite stehen, zeigen die beiden Schwestern zunehmend Eigeninitiative und übernehmen mehr Verantwortung im Familienbusiness.

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AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

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RTLZWEI Davina und Shania Geiss bei "Die Geissens", 2026

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Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer