"Euphoria"-Enthüllung: Serie basiert auf echtem Mordfall

Wer die HBO-Hitserie Euphoria für eine rein fiktive Geschichte hält, liegt falsch. Die Dramaserie, die seit ihrer ersten Staffel im Jahr 2019 mit schonungslosen Darstellungen von Drogensucht, Sex und Identitätskrisen für Aufsehen sorgt und derzeit mit einer dritten Staffel bei HBO Max sowie Sky und WOW läuft, hat nämlich eine reale Grundlage. Tatsächlich basiert "Euphoria" auf einer gleichnamigen israelischen Miniserie aus dem Jahr 2012 – und diese wiederum greift laut The Jerusalem Post einen echten Mordfall auf, der sich im Jahr 2004 ereignet hat.

Dem Bericht zufolge unterhielt sich der 18-jährige Ra'anan Levy damals vor einem Club mit einer jungen Frau. Deren Freund habe ihn bezichtigt, mit ihr zu flirten, und daraufhin eine Gruppe Bekannter losgeschickt, um ihm nachzustellen. Als diese Levy eingeholt hatten, soll er einen Stich ins Herz erlitten haben – noch vor Ort verstarb er. Die israelische Originalserie nutzte diesen Fall laut BuzzFeed als Grundlage für die Hauptfigur Hofit, die nach einer ähnlichen Tat ihres Ex-Freundes in die Drogensucht abrutscht. Serienschöpfer Sam Levinson hingegen verzichtete in seiner US-amerikanischen Neuauflage auf diesen Handlungsstrang und schöpfte stattdessen aus ganz persönlichen Erfahrungen.

Sam hat gegenüber dem Magazin Variety offen über seine eigene turbulente Vergangenheit gesprochen: "Ich habe den Großteil meiner Teenagerjahre in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Resozialisierungszentren verbracht." Mit 19 Jahren habe er dann einen entscheidenden Moment erlebt, der sein Leben veränderte: "Da war diese Stimme, die klar und deutlich sagte: 'Hör verdammt noch mal auf, Drogen zu nehmen.' Ich bin seit 14 Jahren clean." Diese Erlebnisse flossen unmittelbar in die Figuren und Geschichten von "Euphoria" ein.

Anzeige Anzeige

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Levinson, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Euphoria" im April 2022

Anzeige