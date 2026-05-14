Beim ersten Einzeldate geht's für die Bachelors hoch hinaus

Schwindelerregende Momente bei Die Bachelors: In der zweiten Folge der Datingshow, die in Kapstadt gedreht wird, stehen die ersten Einzeldates an – und die haben es in sich. Tim Reitz wählt Vivien als seine Begleiterin aus, Sebastian Paul nimmt Yana mit auf sein Date. Was die Kandidatinnen nicht ahnen: Beide Male endet der Ausflug an der Fassade eines Hochhauses. Die Aufgabe? Abseilen. Tim verrät vor dem Abstieg mit zitternder Stimme: "Ich hab einen Herzschlag von 200, glaube ich." Vivien hingegen lacht sich während der ganzen Aktion köstlich und stellt zwischen den Schreien munter Fragen. Auch Sebastian kämpft vor dem Gebäude mit schwitzigen Händen, und das, obwohl Yana die Sache betont gelassen angeht.

Zurück auf dem Boden zieht Sebastian dann ein vernichtendes Resümee des Erlebnisses: "Oh Gott, war das schlimm. Das war 'ne Vollkatastrophe, ey." Doch trotz aller Höhenangst sorgt der Nervenkitzel offenbar für ein erstes Näherrücken. In den anschließenden Zweiergesprächen lassen beide Bachelors positive Worte fallen. Tim schwärmt von seiner Begleiterin: "Die gefällt mir echt gut, muss ich wirklich sagen." Und auch Sebastian ist nach seinem Date überzeugt: "Bei Yana ist auf jeden Fall das Gesamtpaket echt super." Abseits der Einzeldates sorgt in der Folge außerdem eine Begegnung beim Gruppendate für Gesprächsstoff: Sebastian und seine Ex-Bekanntschaft Kim tauschen sich kurz aus. Er gibt zu, froh über ein vertrautes Gesicht in der ungewohnten Situation zu sein. Kim hingegen hält sich im Interview bewusst bedeckt, was Details über Sebastian angeht.

Doch kaum sind die Adrenalin-Dates verdaut, folgt in der Folge schon der nächste Dämpfer: In der ersten Nacht der Rosen, die sich bis in die zweite Episode zieht, müssen zwei Kandidatinnen früh ihre Koffer packen. Tim gibt seine letzte Rose an Paulina, Sebastian entscheidet sich für Jennifer. Für Isabel und Jolina ist das Abenteuer in Südafrika damit nach wenigen Tagen vorbei. Jolina nimmt den Exit sichtbar mit. Beim Abgang ätzt sie zu Isabel: "Ich schwöre, ich fand die eh scheiße." Und als wäre das Drama nicht schon groß genug, gibt es in dieser Staffel auch noch ein echtes Novum: Tims kleine Schwester Lena wird als Maulwurf in die Villa eingeschleust.

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Tim Reitz und Kandidatin Vivi beim "Die Bachelors"-Einzeldate

Anzeige Anzeige

RTL Sebastian Paul und Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026