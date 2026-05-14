Droht Teamwechsel? "Die Bachelors" kämpfen um dieselbe Frau

In der neuen Staffel von Die Bachelors bahnt sich bereits in der zweiten Folge ein handfester Rosenkrieg an: Sowohl Sebastian Paul als auch Tim Reitz haben ein Auge auf dieselbe Kandidatin geworfen – Schornsteinfegerin Janette aus Bremen. Die 26-Jährige hat beide Rosenkavaliere in der ersten Nacht der Rosen mächtig beeindruckt. Tim zögerte nicht lange und überreichte Janette kurzerhand seine vorletzte Rose. Sebastian hingegen war zu langsam – und ärgerte sich anschließend sichtlich darüber.

"Den richtigen Moment abzupassen, ist auch mir sehr schwergefallen", gab Sebastian zu und ergänzte: "Erst mal bin ich froh, dass Janette noch da ist. Aber ich hab' mich schon auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht sofort eine Rose verteilt habe." Janette selbst nahm die Situation gelassen und ließ in ihrem Kommentar nach der Rosenvergabe offen, was die Zukunft bringt: "Ja, damit bin ich erst mal im Team Tim. Mal gucken, was die Zeit noch so bringt." Ob tatsächlich ein Teamwechsel folgt, zeigt sich in der kommenden Woche. Weniger Glück als Janette hatten übrigens Isabel und Jolina – die beiden 29- und 30-Jährigen schieden bereits in der ersten Nacht der Rosen aus, da sie keine Rose erhielten.

Sebastian und Tim sind die beiden Bachelors der 16. Staffel des beliebten Kuppelformats. In dieser Staffel dürfen sich die Rosenkavaliere ihr Team selbst zusammenstellen und entscheiden, welche zehn Frauen sie zunächst näher kennenlernen möchten. Dass das gar nicht so unkompliziert ist, wie es klingt, gestand Sebastian im Einzelinterview mit RTL: "Die Rosen zu verteilen, wenn man das noch nie gemacht hat, vor allen Dingen, ist gar nicht so einfach." Die Show ist bereits seit dem 6. Mai auf RTL+ verfügbar – ab dem 10. Juni ist sie auch im Free-TV zu sehen.

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Janette, Schornsteinfegerin aus Bremen

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RTL Sebastian Paul und Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026