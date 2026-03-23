Sebastian Fitzek feiert Premiere 670 Meter unter der Erde

Sebastian Fitzek (54) und Annika Strauss haben am Samstagabend ihr gemeinsames Buch "REM" vorgestellt – und dabei eine außergewöhnliche Location gewählt. Die Buchpremiere fand 670 Meter unter der Erde im Bergwerk Sondershausen in Thüringen statt. Es war die erste Lesung dieser Art an diesem besonderen Ort, die schon beim Weg nach unten für Gänsehaut sorgte. "Wir fahren mit dem Fahrstuhl des Grauens zu unseren Albträumen", brachte Sebastian es im Gespräch mit TAG24 auf den Punkt. Während der Veranstaltung trugen die beiden Autoren Passagen aus ihrem Thriller vor und gaben den Zuhörern Einblicke in die Entstehung des Buches sowie ihre Zusammenarbeit.

Inhaltlich dreht sich "REM" um Träume und Albträume – und die Frage, was passieren würde, wenn man diese sichtbar machen könnte. "Es geht in erster Linie auch um Träume, um Albträume, und die Frage: 'Was wäre, wenn wir unsere Träume genau analysieren könnten, indem wir sie anschauen?'", erklärte Sebastian. Die Idee zum Buch kam ursprünglich von dem Bestsellerautor, der jedoch schnell merkte, dass er die Geschichte nicht allein schreiben wollte, da er das Thema nicht ganz in seinem Genre sah. Über gemeinsame Kontakte lernte er Annika kennen, die im Horror-Genre zu Hause ist. Besonders wichtig sei beim Schreiben zu zweit gewesen, viel Kontakt zu haben und sich ständig abzusprechen, wobei für beide galt: "Die bessere Idee schlägt die Gute." Annika verriet, dass ein Kapitel besonders gruselig geworden sei – selbst die Lektorin habe geschrieben, dass es "schon sehr schlimm" sei.

Sebastian ist Vater von fünf Kindern und hat in seinen zahlreichen Thrillern bereits so gut wie jedes Horrorszenario durchgespielt. Der 1971 geborene Autor zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellern im Psychothriller-Bereich und schafft es regelmäßig, seine Leser in Atem zu halten. Mit der gemeinsamen Autorin Annika funktionierte die Zusammenarbeit laut beiden "gegenseitig auch ein bisschen wie ein Lektorat", wobei Flexibilität gefragt gewesen sei. Der außergewöhnliche Ort der Buchpremiere – ein Bergwerk tief unter der Erde – passte dabei perfekt zum Thema des Buches und kam ziemlich nah an das heran, was man sich unter einem Albtraum vorstellt.

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Imago Auf der Leipziger Buchmesse: Sebastian Fitzek und Annika Strauss präsentieren REM Horror-Thriller

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Getty Images Sebastian Fitzek im Juni 2021

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Getty Images Sebastian Fitzek, Schriftsteller