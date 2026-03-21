Kevin Hart fordert Erneuerung seiner misslungenen Wachsfigur

Kevin Hart (46) ist alles andere als begeistert von seiner neuesten Wachsfigur. Der Comedian bezeichnete die Statue, die im Hollywood Wax Museum in Pigeon Forge im US-Bundesstaat Tennessee ausgestellt wird, auf Instagram als regelrechten "Angriff" auf seine Person. Die Figur, die mit einer Lederjacke und einer Goldkette ausgestattet ist, sieht für Kevin offenbar überhaupt nicht wie er selbst aus. In einem Video-Beitrag auf der Plattform machte der 46-Jährige seinem Ärger Luft und forderte das Museum unmissverständlich auf, die Wachsfigur komplett zu überarbeiten. "Was zum Teufel? Was habe ich diesen Leuten getan? Das ist ein Angriff", schrieb er zu dem Clip und fragte weiter: "Wer zum Teufel ist das? An diesem Punkt versuchen diese Museen nur noch, mich zum Weinen zu bringen. Dieser Scheiß muss aufhören. Ich fordere eine Überarbeitung, verdammt noch mal!"

Während Kevin über seine Darstellung im Museum alles andere als glücklich ist, fand sein guter Freund und häufiger Co-Star Dwayne "The Rock" Johnson (53) die Wachsfigur offenbar ziemlich amüsant. "Es ist perfekt. Ändere nichts", kommentierte er unter Kevins Beitrag. Doch die meisten anderen User schlossen sich der Kritik des Comedians an. Schauspielerin Jameela Jamil (40) schrieb: "Das ist die schlechteste, die ich jemals von irgendjemandem gesehen habe." Und Jenni "JWOWW" Farley scherzte: "Ich habe das Gefühl, The Rock hatte etwas damit zu tun." Ein Fan kommentierte spöttisch: "Wenn du deine Wachsfigur bei Temu bestellst."

Kevin ist nicht der erste Star, der sich öffentlich über eine misslungene Wachsfigur beschwert. Dwayne selbst hatte im Jahr 2023 Kritik an seiner Statue im Pariser Musée Grévin geübt und dabei vor allem die Hautfarbe seiner Figur bemängelt. Auf Instagram kündigte er damals an, dass sein Team Kontakt mit dem Museum aufnehmen werde, um "wichtige Details und Verbesserungen" vorzunehmen. Das Museum versprach daraufhin, das Problem "so schnell wie möglich zu beheben". Auch Rapper Lil Wayne (43) zeigte sich im selben Jahr wenig angetan von seiner Wachsfigur im Hollywood Wax Museum und schrieb auf der Plattform X: "Sorry, Wachsmuseum, aber das bin nicht ich! Ihr habt es versucht und ich schätze die Mühe."

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Getty Images Kevin Hart, "Central Intelligence"-Darsteller

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Getty Images Kevin Hart, Comedian

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Getty Images Dwayne Johnson und Kevin Hart im Dezember 2019 in Hollywood