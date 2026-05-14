Shepperton Studios benennen Bühne zu Ehren von Maggie Smith

Die Shepperton Studios in Großbritannien haben der verstorbenen Schauspielerin Maggie Smith (†89) eine ganz besondere Ehrung erwiesen: Im Rahmen einer privaten Zeremonie wurde dort die "Maggie Smith Stage" enthüllt, wie Deadline berichtet. Zu der Veranstaltung kamen enge Freunde und Familienmitglieder der 2024 verstorbenen Britin – darunter ihre beiden Söhne Toby Stephens und Christopher Larkin. Mit der Benennung der Bühne würdigt das Studio die jahrzehntelange Verbundenheit der Schauspielerin mit dem Haus und seinem Schwesterstudio Pinewood. Für Toby und Christopher ist die Geste offenbar sehr bedeutsam: "Wir sind von dieser Anerkennung tief berührt. Unsere Mutter wäre geehrt gewesen, eine eigene Bühne in Shepperton zu haben – ein Ort, an dem sie schöne Erinnerungen hatte und der ihr so viel bedeutet hat."

Auch die Pinewood Group, der die Shepperton Studios gehören, äußerte sich: "Dame Maggie Smith ist ein nationaler Schatz und eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ihre Verbindung zu den Shepperton und Pinewood Studios ist tief in unsere Geschichte verwoben, und wir sind geehrt, ihren Beitrag durch die Benennung der Maggie Smith Stage zu würdigen." Maggie drehte in den Studios unter anderem "The Prime of Miss Jean Brodie", für den sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt, sowie "The Lonely Passion of Judith Hearne", der ihr einen BAFTA einbrachte. Auch Produktionen wie "Othello", "Clash of the Titans", "The Secret Garden" und "Gosford Park" entstanden dort.

Maggie Smith gilt als eine der bedeutendsten britischen Schauspielerinnen überhaupt. Über ihre jahrzehntelange Karriere sammelte sie zwei Oscars, fünf BAFTAs, vier Emmys und einen Tony Award. Einem weltweiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Professor McGonagall in den Harry Potter-Filmen sowie als Violet Crawley in der Erfolgsserie Downton Abbey bekannt. Im September 2024 starb die Schauspielerin im Alter von 89 Jahren.

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ActionPress/Keith Mayhew/Landmark Media Maggie Smith im November 2019

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Getty Images Maggie Smith mit ihren Söhnen Chris und Toby, Londoner Flughafen, März 1971

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ActionPress Laura Carmichael, Imelda Staunton und Maggie Smith in "Downton Abbey"