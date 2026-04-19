Nach UK-Sperre: Kanye West verschiebt Frankreich-Konzert

Auf Rapper Ye (48), vormals als Kanye West bekannt, könnten in Europa weitere Konsequenzen wegen seiner antisemitischen und pro-nazistischen Aussagen zukommen. Nachdem Großbritannien dem Rapper zuletzt die Einreise verwehrt hatte, prüft nun auch Frankreich ein Auftrittsverbot. Medien zufolge untersucht der französische Innenminister Laurent Nuñez aktuell alle rechtlichen Möglichkeiten, um ein geplantes Konzert von Kanye zu verhindern. Die Zeitung Libération hatte die entsprechenden Pläne des Ministers zuerst publik gemacht, bevor andere französische Medien die Berichte bestätigten.

Konkret geht es um einen Auftritt, der für den 11. Juni im "Vélodrome"-Stadion in Marseille angesetzt war. Auch der Bürgermeister der Stadt, Benoît Payan, hatte sich bereits öffentlich positioniert. Auf X schrieb er: "Ich weigere mich, Marseille zu einem Schaufenster für jene zu machen, die Hass und unverschämten Nazismus verbreiten. Kanye West ist im Vélodrome nicht willkommen, unserem Tempel des Miteinanders und alles Marseillais'schen." Auf X teilte Ye dazu mit: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, meine Show in Marseille, Frankreich, bis auf Weiteres zu verschieben." Weitere Europa-Termine – darunter Shows am 6. und 8. Juni im "GelreDome" in Arnhem in den Niederlanden sowie ein Auftritt in Madrid Ende Juli – stehen nach aktuellem Stand noch im Kalender.

Der Rapper war zuletzt immer wieder mit öffentlichen Antisemitismus-Eklats aufgefallen. Großbritannien hatte ihm deshalb vor einer Woche die Einreise offiziell untersagt, mit der Begründung, seine Anwesenheit wäre "dem Gemeinwohl nicht förderlich". Sein geplanter Headliner-Auftritt beim "Wireless Festival" in London war daraufhin geplatzt. Das Festival wurde kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung vollständig abgesagt – mehrere Sponsoren, darunter Pepsi, hatten sich zuvor bereits zurückgezogen. Auch der britische Premierminister Keir Starmer hatte sich zu Wort gemeldet und erklärt, der Rapper "hätte nie eingeladen werden sollen".

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West, Februar 2025

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025