Kanye West verschiebt Frankreich-Konzert wegen Kontroverse

Kanye West (48) zieht die Reißleine: Der Rapper hat sein geplantes Konzert in Marseille verschoben und damit auf massiven politischen Druck aus Frankreich reagiert. Der Auftritt in der südfranzösischen Hafenstadt war ursprünglich für Juni angesetzt. Doch der französische Innenminister war laut The Guardian "hochentschlossen", den Auftritt zu verhindern – als Reaktion auf Kanyes frühere Unterstützung von Nazis und Adolf Hitler. Auf X schrieb der Musiker, er habe die Entscheidung nach "reiflicher Überlegung" getroffen.

In einem zweiten Post auf X erklärte Kanye, dass es "Zeit brauche, die Aufrichtigkeit seines Bemühens um Wiedergutmachung zu verstehen". Er übernehme die volle Verantwortung und wolle nicht, dass seine Fans – die ihm alles bedeuten – zwischen die Fronten geraten. Bereits im Januar hatte er sich für seine Aussagen entschuldigt und dafür eine ganzseitige Anzeige im Wall Street Journal geschaltet. Trotz dieser öffentlichen Entschuldigung spürt er weiterhin die Konsequenzen seiner Aussagen.

Die Absage in Frankreich ist nicht der einzige aktuelle Rückschlag für Kanye: Das Wireless Festival in London wurde vergangene Woche abgesagt, nachdem ihm die Einreise nach Großbritannien verweigert worden war. Er hätte das Festival als Headliner eröffnen sollen. Der britische Premierminister Keir Starmer ließ verlauten, Kanye hätte gar nicht erst eingeladen werden sollen. Der Rapper, der auch unter dem Namen Ye bekannt ist, hatte mit seinen antisemitischen Äußerungen ab 2022 international für massive Kritik gesorgt und in der Folge zahlreiche Geschäftspartnerschaften verloren.

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand