Das ist Annemie Herrens schönste Erinnerung an Willi (†45)

Beim Bild-Renntag hat Annemie Herren (62) jetzt rührende Worte über ihren im April 2021 verstorbenen Bruder Willi Herren (†45) gefunden. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich die gebürtige Kölnerin an die gemeinsame Zeit mit dem Entertainer und verriet, was ihre schönste Erinnerung an ihn ist. Willi sei immer für sie da gewesen und habe eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben gespielt – eine Erinnerung, die sie bis heute bewegt und gleichzeitig mit Schmerz erfüllt.

"Der hat mir so viel geboten. Der hat mir die Welt gezeigt. Er war für mich da. Wie ein Papa, den man sich gewünscht hat, obwohl ich die Ältere bin. Er hat in mir wirklich eine Mama gesehen. Jeden Muttertag habe ich Blumen bekommen. Das sind so Tage, die sind ganz schlimm für mich", gestand Annemie im Gespräch. Die besondere Dynamik zwischen den Geschwistern war demnach von gegenseitiger Fürsorge geprägt: Sie übernahm für ihn eine mütterliche Rolle, während er ihr gegenüber eine väterliche Schutzfunktion einnahm.

Willi war im April 2021 leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Der Schauspieler und Sänger war einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle als Olli Klatt in der ARD-Serie Lindenstraße bekannt geworden, in der er viele Jahre lang zu sehen war. Zuletzt hatte er auch als Realitystar von sich reden gemacht und an verschiedenen TV-Formaten teilgenommen. Annemie heißt mit vollem Namen Anna-Maria Herren und wurde am 3. August 1963 geboren – sie ist damit knapp zwölf Jahre älter als ihr verstorbener Bruder.

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Imago Annemie Herren beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / annemieherren Annemie und Willi Herren

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RTLZWEI Annemie Herren, Schwester von Willi Herren (†)