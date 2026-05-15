Pam Grier hat mit 76 Jahren Orgasmen, die drei Tage andauern

Pam Grier (76) sorgt mit einem sehr privaten Geständnis für Gesprächsstoff: In der aktuellen Folge des Interview-Podcasts "Wiser Than Me" von Julia Louis-Dreyfus (65) erzählt die "The L Word"- und "Jackie Brown"-Legende offen von ihrem Liebesleben. Auf Julias Frage, ob sie sich jung fühle, sprach Pam direkt über Orgasmen und zog einen verblüffenden Vergleich zwischen früher und heute. "Wenn du jung bist, kannst du in einer Stunde drei, vier, fünf Orgasmen haben", erklärte sie im Podcast. "Aber in meinem Alter hast du einen Orgasmus, der drei Tage anhält." Moderatorin Julia reagierte prompt überrascht: "Wovon redest du? Was machst du da unten, um einen Drei-Tage-Orgasmus zu bekommen? Ich brauche Details", staunte sie in der Sendung.

Pam lachte und machte klar, dass es dabei gar keinen besonderen Trick gebe. "Du musst nichts dafür tun, aber wenn es passiert, will ich nur sagen: Sei vorbereitet", sagte sie bei "Wiser Than Me". Damit beschrieb die Schauspielerin, wie sich ihr Körpergefühl gewandelt hat – früher viele Höhepunkte in kurzer Zeit, heute ein anhaltendes Nachbeben. Neben der freimütigen Sexbeichte sprach Pam in dem Gespräch auch über prägende Wegbegleiter und schwere Zeiten: Sie erinnerte sich an Musiker Jimi Hendrix und Sängerin Minnie Riperton, lobte Regisseur Quentin Tarantino (63) und erzählte, wie sie sich nach einer Diagnose von Gebärmutterhalskrebs im Stadium vier im Jahr 1988 zurückkämpfte.

Privat zeigt sich Pam seit Jahren ebenso unabhängig wie offen. Gegenüber dem Magazin Rolling Stone beschrieb sie sich 2022 als "unabhängige Frau", die sich ihr Date-Leben selbst gestaltet. In Allison Interviews legte die Schauspielerin im vergangenen Sommer noch einmal nach und nannte sich "so verdammt scharf", außerdem sprach sie von einer "kosmischen" Beziehung mit einem nicht namentlich genannten Mann. "Man hört, dass Leute ihre Person finden, und es ist ein warmes, flauschiges Gefühl. Ich kann nicht glauben, dass es ausgerechnet jetzt passiert ist, wo ich Dinge zu tun habe. Mach mir meine Pläne nicht kaputt!", sagte sie in dem Podcast. Auf ihrer Ranch in Colorado genießt die Ikone ihr Leben abseits des Rampenlichts und findet offenbar genau die Nähe, die sie will – zu ihren Bedingungen.

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Getty Images Pam Grier bei der Premiere von "Cinnamon" beim Tribeca Festival 2023 in New York

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Getty Images Pam Grier beim TCM Classic Film Festival 2022 in Hollywood

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Getty Images Pam Grier beim "IT Girl" Brunch von Prime Video und Ebony im A.O.C. Wine Bar in West Hollywood, 23. April 2024

Wie findet ihr Pams unverblümte Ehrlichkeit im Podcast? Erfrischend und empowernd – bitte mehr davon! Interessant, doch etwas subtiler hätte auch gereicht. Ergebnis anzeigen