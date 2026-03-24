Ab April: Das Kultspiel "Hitster" wird zur Gameshow im TV

Das beliebte Partyspiel "Hitster" wird zur TV-Show: Ab Sonntag, dem 12. April, um 19.05 Uhr bringt RTL das Kultspiel als "Hitster – Die Gameshow der größten Hits" auf die Bildschirme. Durch die neue Musikshow führt Elton (54), der prominente Zweierteams bei ihrer Reise durch die Jahrzehnte der größten Hits begleitet. Die sechsteilige Show läuft bei RTL und ist bereits eine Woche vorab auf RTL+ zu sehen. Das Prinzip: Die Promi-Duos müssen erraten, wann welcher Hit veröffentlicht wurde, und die Songs richtig auf einer Zeitleiste einordnen – von "99 Luftballons" über "Like a Prayer" bis hin zu "Atemlos".

Mit dabei sind unter anderem Angelo und Gabriel Kelly (24), Evelyn Burdecki (37), Hans Sigl (56), Luca Hänni (31), Yvonne Catterfeld (46), Ben Zucker (42) und Jeanette Biedermann (46). Auch das Let's Dance-Duo Joachim Llambi (61) und Daniel Hartwich (47) sowie Andrea Kiewel (60) und Ingolf Lück (67) stellen sich der Herausforderung. Für die Teams geht es um 10.000 Euro pro Folge, die für einen guten Zweck gespendet werden. Besondere Highlights verspricht die Show durch Überraschungsauftritte nationaler und internationaler Musikstars wie Max Giesinger (37), Nik Kershaw, Maggie Reilly, Fun Factory, Right Said Fred und Carol Decker von T'Pau. "Was ich an Hitster so liebe: Man muss hier eigentlich nichts wissen", erklärt Elton. "Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern. Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören."

Für den Moderator ist "Hitster" bereits das zweite große TV-Projekt in diesem Jahr. Anfang Januar feierte Elton noch ein ganz anderes Jubiläum: Er kehrte für die zehnjährige Jubiläumsausgabe von Wer weiß denn sowas? an die Seite von Bernhard Hoëcker (56) zurück und nahm als Gast am Pult Platz. Die XXL-Show im Ersten holte mit über 4,6 Millionen Zuschauern einen Quotenrekord und begeisterte das Publikum mehr als drei Stunden lang. Produziert wird "Hitster – Die Gameshow der größten Hits" von UFA Show & Factual, während die kreative Entwicklung von Fremantle Netherlands, NewBe und der Jumbo Group verantwortet wird.

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RTL Elton, Moderator von "Hitster"

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Getty Images Luca Hänni, Sänger

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Getty Images Yvonne Catterfeld, "The Voice of Germany"-Halbfinale im Jahr 2024

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