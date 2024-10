"Spießig": Bushido rief die Polizei wegen zu lauter Nachbarn

Zu Beginn seiner Karriere hat sich Bushido (46) in der Rap-Szene ein hartes Image aufgebaut. Seitdem er allerdings zum Oberhaupt einer neunköpfigen Familie geworden ist, gibt es auch immer mal wieder Einblicke in seinen nicht ganz so taffen Alltag. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) plauderte bei einer Feier zum 30-jährigen Jubiläum von "RTL Exclusiv" einige Geheimnisse ihres täglichen Lebens mit dem Musiker aus. "Er ist deutsch, durch und durch. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist furchtbar spießig", kündigte sie an. Sie erinnerte sich an einen ganz besonderen Moment nach ihrer Hochzeit, in dem ihr Ehemann sie komplett überrascht hat: Bushido rief kurzerhand die Polizei, als ihm die Nachbarn zu laut Musik hörten!

Der Rapper, der bei dem Event ebenfalls anwesend war, hatte dafür allerdings auch eine Erklärung parat. "Das war um zwei Uhr nachts und meine Mutter hatte gerade eine Chemo hinter sich", erzählte der "Hades"-Interpret. Als die Polizei dann anrückte, stellte sich heraus, dass seine Nachbarn sogar seine eigene Musik ballerten! Das sei Bushido jedoch egal gewesen. "Ich habe denen gesagt 'Jungs, ich will kein Spielverderber sein. Aber ab 22 Uhr ist Abendruhe'", rief er sich den Moment in Erinnerung.

Von dem gefährlichen Image des einstigen Gangster-Rappers ist heute nicht mehr viel übrig. Zuletzt überraschte er mit einem kleinen Geständnis seiner selbst: Der Rapper liebt Reality-TV-Shows! Besonders das Format Das Sommerhaus der Stars hat es ihm angetan. Gegenüber RTL verriet er auch sein großes Vorhaben: "Ich will unbedingt da rein. Ich habe meine Frau bald so weit, glaube ich. Das wäre die grandioseste Sommerhaus-Staffel überhaupt!" Seine Herzensdame schien allerdings nicht so überzeugt von der Sache.

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2011

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

