Eindringling bei Eric Stonestreet: Polizei greift ein

Am Freitagmorgen herrschte plötzlich Großaufgebot am Haus von Eric Stonestreet (54) in Kansas City: Ein mutmaßlicher Eindringling soll auf das Grundstück des Modern Family-Stars in Missouri gelangt sein, woraufhin der private Sicherheitsdienst sofort die Polizei alarmierte. Wie das Portal TMZ berichtet, rückten nicht nur mehrere Beamte an, sondern auch ein Rettungswagen der Feuerwehr. Fotos, die dem US-Medium vorliegen, zeigen ein Polizeifahrzeug vor dem Haus sowie Einsatzkräfte, die das Gelände gewissenhaft absuchen. Eric selbst soll zum Zeitpunkt des Zwischenfalls gar nicht zu Hause gewesen sein.

Kansas City Fire Chief Riley Nolan bestätigte gegenüber TMZ, dass gegen 10:15 Uhr ein Krankenwagen zu der Adresse geschickt wurde. Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein Polizist rund um das Anwesen patrouilliert, während der Rettungswagen später ohne eingeschaltete Sirenen wieder vom Grundstück fährt. Laut dem Bericht war es der mutmaßliche Eindringling, der plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt und deshalb versorgt werden musste. Ein weißer Pickup folgte dem Krankenwagen anschließend vom Grundstück – offenbar in Verbindung mit dem Verdächtigen. Unklar ist bislang, wie die Person überhaupt auf das Anwesen gelangen konnte und ob es zu Festnahmen kam.

Eric lebt erst seit rund neun Monaten in dem Haus in Missouri, das damit nun schon früh zum Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes geworden ist. Der Schauspieler verbringt einen Großteil seiner Zeit in seiner Heimat Kansas City, wo auch seine Familie lebt. In Interviews betonte Eric in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihm seine Wurzeln im Mittleren Westen sind und dass er sich dort besonders wohlfühlt. Auch auf Social Media gibt der TV-Star seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Leben abseits von Hollywood – mit vielen Schnappschüssen aus seinem Zuhause und gemeinsamen Momenten mit Freunden und Verwandten. Zuletzt sprach Eric offen über seine Typ-2-Diabetes-Erkrankung, die er als "Segen in vielerlei Hinsicht" bezeichnete.

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Getty Images Eric Stonestreet, US-Schauspieler

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Getty Images Der "Modern Family"-Cast bei der ABC Walt Disney Television Upfront Presentation

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