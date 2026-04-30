George Clooneys Zwillingskids entdecken langsam seine Filme

George Clooney (64) und seine Frau Amal Clooney (48) zeigten sich am Montagabend gemeinsam auf dem roten Teppich – und der Hollywood-Star nutzte die Gelegenheit für ein süßes Update zu seinen Zwillingskindern. Anlass war die 51. Chaplin Award Gala im Alice Tully Hall im Lincoln Center in New York City, bei der George für seine Verdienste um das Kino geehrt wurde. Gegenüber dem Magazin People verriet er dabei, wie seine achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander langsam herausfinden, was ihr Vater eigentlich beruflich macht.

George erklärte, dass er seine eigenen Filme ungern noch einmal schaut, weil es ihm schwerfällt, zu sehen, wie anders er früher aussah. Eine Ausnahme macht er jedoch für den Animationsfilm "Fantastic Mr. Fox" aus dem Jahr 2009. "Ich schaue 'Fantastic Mr. Fox', weil ich Achtjährige habe – das ist ein bisschen einfacher, weil man mich ja nicht wirklich sieht, sondern nur meine Stimme hört", verriet er gegenüber People und ergänzte: "Und das macht Spaß, weil die Kinder langsam herausfinden, was ich beruflich mache."

Bereits Anfang des Jahres hatte George in einem Interview mit dem Magazin W Magazine erzählt, dass er seinem Sohn Alexander auch seinen Film "Batman & Robin" von 1997 gezeigt habe – nachdem dieser zu Halloween als Batman verkleidet war, ohne den Film je gesehen zu haben. "Ich sage ihm immer: 'Du weißt schon, dass ich Batman war?' Und er sagt nur: 'Nein'", so der 64-Jährige. Und weiter: "Ich glaube nicht, dass ihm bewusst war, wie bedeutend es war, als er meinte, ich sei nicht Batman. [...] Für Erwachsene ist [der Film] vielleicht nicht besonders gut, aber für Achtjährige ist er großartig – und er hat ihn geliebt."

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Getty Images George Clooney bei der 51. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York, April 2026

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Getty Images Amal und George Clooney bei der Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

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Getty Images George Clooney, November 2025