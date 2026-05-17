Anna-Maria fühlt sich erstmals richtig geliebt von Bushido

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben in einem gemeinsamen Podcast sehr persönliche Einblicke in ihr Eheleben gewährt. Ausgelöst durch eine Fan-Frage – wer von beiden in ihrer Beziehung eigentlich mehr liebe – sprach der Rapper laut Bild so offen wie selten über seine inneren Kämpfe mit Gefühlen und die Angst, durch Verletzlichkeit schwach zu wirken. Für Anna-Maria war die Antwort dabei eindeutig: Sie gesteht, dass sie sich von Anis zum ersten Mal wirklich geliebt fühle – und das nach mehr als einem Jahrzehnt Ehe.

Anna-Maria erklärte, dass ihr Mann zu Beginn ihrer Beziehung einen emotionalen Schutzwall um sich errichtet hatte. "Du hattest einen unglaublichen Schutzwall, als ich dich kennengelernt habe", sagte sie im Podcast. Lange habe er seine Gefühle gar nicht richtig zulassen können – unter anderem aufgrund seiner Depressionen. Doch inzwischen hat sich das verändert. Als Beispiel nannte sie ein ganz gewöhnliches gemeinsames Mittagessen, bei dem ihm plötzlich die Tränen in die Augen schossen. Bushido beschrieb seine Gefühle für sie im Podcast ebenfalls ungewohnt direkt: "Ich liebe dich einfach so sehr." Gleichzeitig könne er sich kaum vorstellen, dass Anna-Maria ihn genauso stark liebe, wie er sie. Die 44-Jährige sieht das entspannter: Sie glaube nicht, dass einer den anderen mehr liebe – sie liebe ihren Mann schlicht "schon länger". Darüber hinaus teilten die beiden auch ihre Zukunftspläne: Ein Leben in Südeuropa, eine Basis in Deutschland und möglichst viele Enkelkinder um sich herum ist ihr gemeinsamer Traum.

Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat gemeinsam acht Kinder. Zuletzt gaben die beiden bereits bei einem Rundgang durch ihr neues Luxusanwesen in Grünwald bei München pikante Einblicke in ihr Privatleben. Beim diesjährigen Finale von "Deutschland sucht den Superstar", bei dem Bushido als Juror tätig war, zeigten sich die beiden öffentlich verliebt und kuschelten sich gemeinsam durch den Abend.

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Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, Januar 2026

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anna_maria_ferchichi Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / marisalewe_ml Bushido und Anna-Maria Ferchichi, März 2026