Désirée Nosbusch gesteht: Familie litt unter ihrer Karriere

Désirée Nosbusch (61) ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Schon als Teenager wurde die Luxemburgerin zum Star, moderierte große Fernsehshows und spielte in internationalen Produktionen mit. Doch der Erfolg hatte seinen Preis, wie die 61-Jährige jetzt offen zugibt. Gegenüber RTL bei "Exklusiv" spricht sie darüber, was ihre intensive Karriere für ihre Kinder bedeutete: "Ich glaube, wenn Sie meine Kinder jetzt fragen würden, würden sie wahrscheinlich schon sagen: 'Es wäre schön gewesen, wenn sie öfter zu Hause gewesen wäre.' Sie werden wahrscheinlich sagen: 'Sie war immer für uns da', aber ich war halt nicht immer auf dem Sofa zu Hause."

Besonders bewegt zeigt sich Désirée, wenn sie über ihre vergangenen Beziehungen spricht. Im Podcast "M wie Marlene" öffnete sie sich überraschend deutlich über ihre Trennung von Komponist Harald Kloser (69), mit dem sie von 1991 bis 2002 zusammen war und zwei Kinder hat. "Wir haben uns nicht auseinandergelebt, wir haben uns einfach verloren", erklärte sie. Noch heute bezeichnet sie ihn als ihre "große Liebe" – und noch heute verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Auch das Bild der klassischen Familie lässt sie nicht los: "Wenn Familien am Tisch sitzen, Mama, Papa, Kinder. Wie schön, wenn man das geschafft hat", sagte sie. Diesen Wunsch habe sie ihren Kindern nicht erfüllen können.

Anfang 2026 bestätigte die Schauspielerin zudem erstmals öffentlich das Scheitern ihrer zweiten Ehe mit Kameramann Tom Bierbaumer, den sie 2018 geheiratet hatte. Über die Hintergründe schweigt sie jedoch bis heute. Neben privaten Einblicken spricht die 61-Jährige auch über ihr jugendliches Erscheinungsbild, das ihr regelmäßig Komplimente einbringt. Ihre Erklärung dafür ist denkbar unkompliziert: "Ich habe, glaube ich, das große Glück, ein paar gute Gene mit auf den Weg bekommen zu haben von meiner italienischen Oma und Mutter. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich trinke absolut keinen Alkohol."

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Getty Images Désirée Nosbusch 2019 in Berlin

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Florian Seefried/GettyImages Désirée Nosbusch mit ihrem Ex-Mann Harald Kloser bei einer Filmpremiere 2009

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Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch mit grauen Haaren 2025