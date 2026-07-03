Als Sashas Managerin: Julia stand kurz vor einem "Burnout"

Sasha (54) und seine Ehefrau Julia Röntgen geben nun ehrliche Einblicke in ihre Beziehung – und sprechen dabei auch über schwierige Phasen. Seit 2015 sind der Sänger und seine Frau verheiratet, gleichzeitig ist Julia auch als seine Managerin tätig. Im Gespräch mit Gala verrät sie nun, dass die enge Zusammenarbeit sie zeitweise an ihre Grenzen gebracht habe. "So eng zusammenzuarbeiten, wurde uns zwischendurch too much, ich war auf dem Weg in den Burnout", gesteht Julia offen. Ganz aus dem gemeinsamen Berufsalltag auszusteigen, sei für sie allerdings nie infrage gekommen.

Gegenüber Gala erklärt sie, die Vorstellung, "einfach mal die zu sein, für die mich viele sowieso halten – die Frau eines Popstars, die shoppen geht und nett lächelt", habe für sie nicht funktioniert. Sasha beschreibt die Partnerschaft mit seiner Frau als etwas ganz Besonderes: "Wir sind ein eingespieltes Team, das funktioniert mit keinem anderen Menschen." Dennoch achten die beiden heute bewusst darauf, beruflichen Stress nicht mit nach Hause zu nehmen. Vor allem der Sänger setzt dabei auf Harmonie – sehr zum Schmunzeln seiner Frau. "Wenn ich kurz davor bin, einen richtig schönen Streit anzufangen, geht er spazieren", erzählt Julia mit einem Augenzwinkern.

Mittlerweile scheinen Sasha und Julia also einen Weg gefunden zu haben, Beruf und Privatleben besser voneinander zu trennen. Neben ihren beruflichen Verpflichtungen kümmern sie sich auch gemeinsam um ihren Sohn Otto. Im Bild-Podcast "MayWay" verriet Sasha bereits zuvor, dass er und Julia ursprünglich lange keinen Kinderwunsch gehabt hätten – bis Otto ihr Leben auf den Kopf stellte. "Wir dachten sofort: Warum haben wir das nicht früher gemacht?", erzählte Sasha rückblickend und schwärmte davon, wie perfekt sich sein Leben mit seiner Familie heute anfühle.

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Getty Images Sasha und Julia Röntgen im November 2024

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IMAGO / Panama Pictures Dick Brave alias Sasha

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Instagram / radiographia Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn Otto im September 2024