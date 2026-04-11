Nach Mama Carmen: Sam Dylan teilt gegen Geiss-Töchter aus

Am Rande der Premiere von "Kampf der Realitystars" hat Sam Dylan (35) kräftig gegen Davina (22) und Shania (21) Geiss ausgeteilt. Der Realitystar ließ sich gegenüber RTL ausführlich darüber aus, was er von den beiden Töchtern der bekannten TV-Familie hält – und das ist nicht viel. Auslöser war ein Rüffel von Mama Carmen Geiss (60), die ihre Töchter in der neuesten Folge von "Die Geissens" öffentlich als faul und undankbar bezeichnet hatte. Sam, der selbst nicht zu den geladenen Gästen der Premiere zählte, sah sich dennoch dazu berufen, seinen Senf dazuzugeben.

Dabei machte er keinen Hehl aus seiner Meinung: "Ich meine, das ganze Geld geben sie von ihren Eltern aus. Die haben halt so eine Attitüde: Wir sind hier die großen Stars", schoss er gegenüber RTL in Richtung der beiden Schwestern. Rein auf Instagram zu posieren sei ihm viel zu wenig – die beiden sollten laut Sam ihr Kapital endlich sinnvoll einsetzen. "Die müssen wirklich etwas machen. Ich meine, die haben ja finanzielle Möglichkeiten, um das irgendwie zu investieren", forderte er. Gleichzeitig betonte er, selbst mehr als nur ein Realitygesicht zu sein: "Ich bin Privatunternehmer, ich habe einen eigenen Store, ich eröffne jetzt neue Stores", sagte er. Dass Davina in der gleichen "Geissens"-Folge von einer Traumarbeitswoche mit sechs freien Tagen und nur einem einzigen Arbeitstag schwärmte, dürfte Sam dabei wohl kaum gefallen haben, so Tag24.

In der Familie selbst schwelt das Thema Arbeit schon länger: In der jüngsten Staffel prallten unterschiedliche Vorstellungen von Pflichtgefühl und Freizeit aufeinander, als Carmen in der Sendung betonte, wie wichtig Durchhaltevermögen und Anpacken seien und ihren Töchtern mehr Eigenständigkeit abverlangte. Shania und Davina, die 2003 und 2004 als Kinder des Multimillionärs Robert Geiss (62) und seiner Frau Carmen geboren wurden, wuchsen in einem Umfeld aus Yachten, Villen und Luxusreisen auf – ein Leben, das die Familie seit Jahren in ihrer eigenen Realityshow dokumentiert.

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Imago Sam Dylan bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

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Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023