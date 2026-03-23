Aspen: Ivanka Trump begrüßt flauschigen Familienzuwachs

Ivanka Trump (44) hat süße Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Unternehmerin und ehemalige Beraterin im Weißen Haus hat ihrer Familie einen neuen, flauschigen Mitbewohner vorgestellt. "Willkommen in der Familie, Aspen", schrieb sie zu einer Reihe herzerwärmender Fotos auf Instagram, die zeigen, wie ihre drei Kinder mit dem schwarz-weißen Welpen kuscheln. Auf einem der Schnappschüsse posiert die 44-Jährige selbst auf der Treppe und hält den kleinen Neuzugang im Arm, während einer der anderen Familienhunde neben ihr sitzt. Die Aufnahmen vermitteln einen liebevollen Einblick in den Alltag der Familie und zeigen, wie begeistert besonders die Kinder von dem niedlichen Vierbeiner sind.

In den Kommentaren unter dem Beitrag überschlugen sich die Reaktionen der Follower mit begeisterten Nachrichten. "Omg Ivanka!!!!! SO süß!!!!!!!!", schwärmte ein Fan, während ein anderer gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch zum neuen Fellbaby!" Die Bilder zeigen deutlich, dass Welpe Aspen bereits mühelos in die Familiendynamik hineingewachsen ist und sich die jüngsten Mitglieder des Haushalts sichtlich in das neue Haustier verliebt haben. Ivanka gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und betont dabei immer wieder, wie wichtig ihr die enge Bindung zu ihren Kindern ist.

Ivanka ist mit Jared Kushner (45) verheiratet, mit dem sie seit 2009 zusammen ist. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Tochter Arabella sowie die Söhne Joseph (12) und Theodore. In der Vergangenheit hat die Geschäftsfrau betont, welche wichtige Rolle ihre verstorbene Mutter sowie ihre Stiefmutter Melania Trump (55) in ihrem Leben spielten. "Sie war das ultimative Vorbild. Es war für uns immer klar, dass wir ihre Priorität waren", sagte sie gegenüber dem Magazin People über ihre Mutter. Auch Melania bezeichnete sie als "große Inspiration" und lobte sie für ihren Umgang mit ihrem Sohn Barron: "Melania ist eine unglaubliche Mutter."

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Getty Images Ivanka Trump im Januar 2021

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Instagram / ivankatrump Ivanka Trump mit ihren Hunden, März 2026

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Instagram / ivankatrump Ivanka Trumps Sohn Theodore, März 2026