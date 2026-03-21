"Schnauze voll": Gina-Lisa Lohfink rechnet mit Beauty-OPs ab

Gina-Lisa Lohfink (39) hat eine schwere Zeit hinter sich – und sie geht offen damit um. Nach einer Notoperation, die sie über sich ergehen lassen musste, hat die Realitydarstellerin ihre Einstellung zu Schönheitseingriffen grundlegend überdacht. In einem Interview mit BestFans sprach sie nun über ihre gesundheitlichen Probleme und darüber, wie sich ihre Sicht auf Beauty-OPs verändert hat. Dabei findet sie deutliche Worte: "Ich habe jedenfalls erstmal die Schnauze gestrichen voll", erklärte Gina-Lisa. Die 39-Jährige muss sich noch zwei weiteren Operationen unterziehen, was für sie alles andere als angenehm ist.

Die Erfahrung habe bei Gina-Lisa, die 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel (GNTM) berühmt wurde, zum Umdenken geführt. "Man muss da wirklich vorsichtig sein und sich gut überlegen, ob man das überhaupt machen will – und vor allem, wo", betonte sie gegenüber dem Portal. Jeder Mensch sei auf seine eigene Art schön, man brauche solche Eingriffe gar nicht unbedingt. Besonders kritisch sieht sie die Vorbilder, die in der Öffentlichkeit vermittelt werden: "Heutzutage wird einem oft ein falsches Bild vorgelebt, das ist schon problematisch." Zudem warnte die Blondine davor, dass Schönheitsoperationen schnell zu einer Art Sucht werden können.

Der Hintergrund ihrer aktuellen gesundheitlichen Probleme ist eine verpfuschte Po-OP, die Gina-Lisa bereits korrigieren lassen musste. Dabei war das Fett verrutscht, weshalb ihr Po nicht mehr so aussah, wie er eigentlich aussehen sollte. Der erste ihrer beiden anstehenden Eingriffe sollte am 10. April in der Dorow-Klinik stattfinden. Trotz der schwierigen Zeit blickt die polarisierende Realitydarstellerin, die aktuell in mehreren Reality-Formaten wie Reality Queens und Promis unter Palmen auf RTL+ und Joyn präsent ist, nach vorne und will sich künftig stärker auf ihre Gesundheit konzentrieren sowie authentischer auftreten – sowohl beruflich als auch privat.

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Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

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Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

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Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008