Rosamund Pike bedauert Karrierepause nach "Gone Girl"

Rosamund Pike (47) blickt ehrlich auf einen entscheidenden Moment in ihrer Karriere zurück: Direkt nach dem Mega-Erfolg ihres Thrillers "Gone Girl" zog sich die Schauspielerin für ganze 18 Monate aus Hollywood zurück – um sich voll und ganz ihren Söhnen Solo und Atom zu widmen. Im Gespräch mit The Sunday Times erklärt Rosamund nun, dass sie glaubt, sich damit beruflich geschadet zu haben. "Ich bin nicht sehr strategisch, wenn es um meine Karriere geht", gibt sie zu. Während andere Stars nach einem solchen Durchbruch jede Premiere, jedes Meeting und jedes Event mitnehmen, blieb Rosamund dem großen Rummel fern und kümmerte sich stattdessen um ihren Nachwuchs – eine Phase, in der ihr nach eigenen Worten viele Rollen durch die Lappen gingen.

Vor allem der Zeitpunkt ihres Rückzugs beschäftigt die Britin bis heute: "Ich habe 'Gone Girl' gemacht, ich wurde schwanger, ich war nicht da, um das ganze Drumherum mitzunehmen", schildert sie im Interview. Damals habe sie an einem Punkt gestanden, an dem sie "viele Jobs hätte bekommen können", erzählt die Darstellerin weiter. Statt den Karriere-Turbo zu zünden, habe sie sich aber für 18 Monate aus dem Rennen genommen. Nachbetrachtet findet sie das "verrückt". Während ihr Psychothriller mit Ben Affleck (53) und Emily Ratajkowski (34) weltweit zum Hit wurde und sie endgültig im Hollywood-A-List-Kosmos ankam, lebte Rosamund weitgehend zurückgezogen – und verzichtete bewusst auf das Netzwerken in der Branche, das gerade nach einem solchen Erfolg als Türöffner für weitere große Rollen gilt.

Privat fand Rosamund in dieser Zeit jedoch Stabilität. Mit ihrem langjährigen Partner Robie Uniacke, mit dem sie seit 2009 zusammen ist, zieht sie ihre zwei Söhne groß. Immer wieder sorgt die Beziehung der beiden für Gesprächsstoff – vor allem wegen eines Rings an Rosamunds Hand. Bei Fashion-Week-Auftritten in Paris und später bei einer Premiere in New York trug die Schauspielerin Berichten von Daily Mail zufolge einen silbernen Ring am Ringfinger, der für Hochzeitsgerüchte sorgte. In Interviews sprach Rosamund zuvor offen darüber, dass frühere Beziehungen, etwa mit ihrem Studienfreund Simon Woods oder Regisseur Joe Wright (53), ihre Haltung zu Ehe und langfristigen Bindungen geprägt haben. Heute konzentriert sie sich neben der Arbeit vor allem auf ihr Familienleben mit Robie und den Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosamund Pike bei den Golden Globes 2019 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Collection Christophel Rosamund Pike in "Gone Girl"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosamund Pike bei der Dior-Show in Paris, Januar 2022