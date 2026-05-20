Chris Rock und Ex-Frau feiern Abschluss ihrer Tochter Zahra

Gemeinsam feiern statt Funkstille: Chris Rock (61) und seine Ex-Frau Malaak Compton-Rock haben sich für einen besonderen Anlass zusammengefunden. Ihre Tochter Zahra hat ihren Abschluss an der University of Southern California gemacht – und beide Elternteile waren stolz dabei. Malaak teilte auf Instagram Fotos von der Abschlussfeier. Darauf ist zu sehen, wie Zahra in ihrer Graduation-Robe mit einer rot-goldenen Schärpe die Bühne betritt und ihr Diplom entgegennimmt. Sie schloss ihr Studium magna cum laude ab und erhält Abschlüsse von der School of Dramatic Arts sowie vom Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Im Publikum sitzen Chris und Malaak sichtlich bewegt und jubeln der 21-Jährigen zu. Anschließend wurde offenbar mit Familie und Freunden weitergefeiert.

In einem langen Instagram-Post richtete Malaak bewegende Worte an ihre Tochter: "Herzlichen Glückwunsch, Zahra! Deine Mama und dein Papa und deine gesamte Familie sind so stolz auf deine außergewöhnlichen akademischen Leistungen." Sie schwärmte außerdem von Zahras Arbeitsweise und ihren akademischen Fähigkeiten. "Zahra, als deine Mama weiß ich, wie hart du gearbeitet hast und wie tief du deinem Studium verpflichtet warst. Ich weiß nicht, ob ich es dir oft genug gesagt habe, aber wenn ich einige deiner Arbeiten gelesen habe, hat mich deine Fähigkeit, komplexe Literatur mit solch tiefsinniger Einsicht zu verbinden, sprachlos gemacht", schrieb sie. Malaak nannte Zahra eine "brillante, nachdenkliche, mitfühlende junge Frau" und schloss mit den Worten: "Wir lieben dich grenzenlos und feuern dich bei jedem Schritt an."

Chris und Malaak hatten sich 1994 kennengelernt. Nach zwei Jahren Beziehung heirateten sie im November 1996. Doch nach 18 gemeinsamen Ehejahren war Schluss, 2016 wurde dann die Scheidung offiziell. Neben Zahra haben die beiden noch eine weitere gemeinsame Tochter: Lola, die 23 Jahre alt ist. Malaak ist außerdem Mutter von Ntombi, die sie aus Südafrika adoptiert hat. Chris selbst soll zuletzt auch privat wieder glücklich sein – der Comedian wurde vor einigen Wochen in New York an der Seite von Simone Henault gesichtet.

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Instagram / malad_compton_rock Malaak Compton-Rock mit Tochter Zarah und Chris Rock 2026

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Getty Images Malaak Compton-Rock und Chris Rock, April 2011

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