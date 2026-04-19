"The Boys" Staffel fünf startet mit heftigem Easter-Egg

Das finale Kapitel von "The Boys" ist jetzt bei Prime Video gestartet, und Fans werden schon in der allerersten Folge der fünften Staffel mit einem köstlichen Easter Egg belohnt. Dabei nimmt die bekannt bissige Satireserie gleich eine andere große Produktion des Streamingdienstes aufs Korn: "Reacher". Der Witz kommt früh im Auftakt und ist so plump überzeichnet, dass er genau deshalb sitzt.

Verantwortlich für das Easter Egg ist der Neuzugang The Worm, gespielt von Ely Henry. Die Figur ist als überspitzte Karikatur eines TV-Nerds angelegt – ein ehemaliger Vought-Autor, der durch KI ersetzt wurde und nun in seiner Wohnung Spezialscripts schreibt. Und genau an einem solchen werkelt er, als er in die Handlung hineingezogen wird: einem "Reacher"-Drehbuch. Darin tippt er die Szene, in der eine Frau zu dem muskelbepackten Helden sagt: "Sie sind ja riesig!", woraufhin Reacher trocken antwortet: "Sie wissen ja, was man über riesige Männer sagt... Sie haben riesige Schwänze!" Damit ist die Karikatur auf den Punkt gebracht. Wer genau auf The Worms Schreibtisch schaut, entdeckt aber noch mehr: Auch zu "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und der bereits abgesetzten Serie "Das Rad der Zeit" liegen dort Dokumente. Für die Ringe-der-Macht-Fantasy hat The Worm sogar eine FSK-18-Version geplant, wie ein Dokumententitel andeutet.

"The Boys" ist seit seiner Premiere für seinen anarchischen Humor und seine schonungslose Selbstironie bekannt. Die Serie dreht sich um eine Welt, in der Superhelden korrumpiert und von einem Konzern namens Vought kontrolliert werden, und lässt dabei kaum ein popkulturelles Ziel aus. Mit Staffel fünf liefert sie nun das finale Kapitel dieser Geschichte – und zeigt dabei einmal mehr, dass sie auch vor den eigenen Streamingkollegen nicht haltmacht.

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Getty Images Drive-in-Premiere von Amazons "The Boys" Staffel 2 in Los Angeles, präsentiert von Amazon Studios

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Getty Images Ely Henry bei der Premiere von "Self Reliance" auf dem SXSW 2023 im Paramount Theatre in Austin

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Imago Cast von "The Boys"