Fans jubeln: "The Boys"-Prequel bekommt mehrere Staffeln

Jensen Ackles (48) hat gute Nachrichten für alle Fans des Superhelden-Universums von "The Boys". Während die Hauptserie mit der fünften Staffel im April ihr Ende findet, soll das Prequel "Vought Rising" das beliebte Franchise noch lange am Leben erhalten. Im Gespräch mit Collider verriet der Schauspieler jetzt, dass für die neue Serie gleich "mehrere Staffeln" geplant seien. Jensen wird in dem Format erneut in die Rolle des Soldier Boy schlüpfen, den er bereits in der Hauptserie verkörpert hat. Anders als bisher wird die Handlung jedoch in den 1950er Jahren spielen, wo sein Charakter nach dem Zweiten Weltkrieg als erster großer Superheld der Nation gefeiert wird.

Die Dreharbeiten zu "Vought Rising" wurden kürzlich abgeschlossen, nun folgt die umfangreiche Postproduktion. Ein Start der Serie im Jahr 2027 gilt als wahrscheinlich. Neben Jensen sind unter anderem auch Aya Cash, Will Hochman, Elizabeth Posey, Mason Dye und Ethan Slater (33) mit von der Partie. Als Showrunner fungiert Paul Grellong, während Serienschöpfer Eric Kripke (51) weiterhin an Bord bleibt. Jensen erklärte, dass sich das historische Setting der 1950er Jahre deutlich von der modernen Hauptserie unterscheide: "Das Format wird sich bekannt anfühlen, denn das ist, was an The Boys so gut funktioniert, aber wir versuchen auch ein bisschen etwas anderes, denn es ist ein historisches Setting in den 1950ern."

Für den Schauspieler bedeutet die Rolle im Prequel eine ganz neue Erfahrung mit seinem Charakter. In den bisherigen Staffeln von "The Boys" wurde Soldier Boy als Mann dargestellt, der in der modernen Welt nicht mehr zurechtkommt. "Er ist wie ein Fisch auf dem Trockenen mit dem, was wir bisher über ihn wissen", beschrieb Jensen. Im Prequel werden die Zuschauer nun sehen, wie sich die Figur in ihrer natürlichen Umgebung bewegt und wie sie zu dem geworden ist, was sie später sein wird. "Er ist der Boss", so der Darsteller. "Ihr werdet aber auch sehen, warum er am Ende geworden ist, wie er ist. Wir werden hinter die einzelnen Schichten blicken, was damals wirklich geschehen ist."

Anzeige Anzeige

Imago Jensen Ackles bei der Weltpremiere von "The Boys 5" in Rom

Anzeige Anzeige

Imago Cast von "The Boys"

Anzeige Anzeige

Imago Premiere von Amazons "Countdown" in Los Angeles: Jensen Ackles auf dem roten Teppich

Anzeige