Kids zum Schutz angeleint: Ashley Iaconetti verteidigt sich

Ashley Iaconetti hat sich bei einem Ausflug ins Bostoner Aquarium mit ihren beiden Söhnen Dawson und Hayden für eine umstrittene Sicherheitsmaßnahme entschieden – und steht voll und ganz dahinter. Die Realitydarstellerin nutzte Kindersicherheitsleinen, um ihre Kinder während des Besuchs im Auge zu behalten, während ihr Ehemann Jared Haibon einen Freund im Krankenhaus besuchte. "Ich dachte mir, ich nehme die Kinder mit ins Bostoner Aquarium, während er dort ist", erklärte die 38-Jährige am Samstag auf Social Media. Auf den geteilten Fotos war zu sehen, wie der 20 Monate alte Hayden über eine Plastikleine mit ihrem Handgelenk verbunden war, während die beiden Jungs über ein großes Aquarium schauten. "Ich habe keine Scham in meinem Kleinkindleinen-Game", betonte Ashley unmissverständlich in ihrer Instagram-Story. Für zusätzliche Sicherheit sorgte die Mutter auch bei ihrem vierjährigen Sohn Dawson, der einen AirTag trug.

Unter dem Hashtag "#sicherheitvorscham" machte die "Real Housewives of Rhode Island"-Darstellerin deutlich, dass ihr die Sicherheit ihrer Kinder wichtiger ist als die Meinung anderer. Ashley wurde 2015 durch ihre Teilnahme an The Bachelor bekannt und lernte ihren Mann Jared in der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise kennen. Vor Kurzem kehrte sie als festes Mitglied in der ersten Staffel von "The Real Housewives of Rhode Island" ins Realityfernsehen zurück. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie kürzlich, dass sie sich vor der Kamera schon immer wohl gefühlt habe und nie das Bedürfnis gehabt habe, ihr Leben abzuschirmen. Trotz ihrer Offenheit beim Teilen von Einblicken ins Muttersein auf Social Media betonte die zweifache Mutter jedoch, dass sie darauf achten möchte, das Leben ihrer Kinder nicht zu sehr in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Diskussion um Kindersicherheitsleinen ist nicht neu. Bereits vor einigen Jahren sorgte eine ähnliche Szene für Aufsehen, als Bradley Cooper (51) und Irina Shayk (40) mit ihrer kleinen Tochter Lea in Paris unterwegs waren. Auch der Hollywoodstar griff damals zu einer Kinderleine, um seine Tochter beim Spaziergang an der Seine vor möglichen Gefahren zu schützen. Die Paparazzi-Bilder zeigten Bradley ganz entspannt mit der Leine in der Hand, während Irina und Lea an seiner Seite liefen. Nicht alle Eltern konnten sich jedoch mit dieser Erziehungsmethode anfreunden, einige kritisierten die Maßnahme offen.

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Getty Images Ashley Iaconetti, Reality-TV-Star

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Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti mit ihrem Sohn Dawson

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Getty Images Irina Shayk und Badley Cooper, Januar 2019