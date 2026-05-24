Beinahe insolvent: Marie Wegener offenbart ihre Tiefpunkte

Marie Wegener (24) meldet sich zurück – und diesmal mit ungewohnt ehrlichen Worten. Im Interview spricht die DSDS-Gewinnerin von 2018 über die wohl dunkelsten Jahre ihres Lebens: falsche Menschen in ihrem Umfeld, ein Management, das sie ausgenutzt haben soll, und finanzielle Probleme, die sie fast in den Ruin getrieben hätten. "Ich war kurz vor der Insolvenz", gesteht die Sängerin. Hinzu kamen depressive Phasen und der Moment, in dem sie ernsthaft darüber nachdachte, ihre Karriere ganz aufzugeben. Doch Marie hat sich durchgekämpft und präsentiert sich jetzt mit neuer Musik und neuem Selbstbewusstsein.

Die Sängerin beschreibt die schwierige Zeit in deutlichen Worten: "Ich bin durch sehr, sehr viele Tiefen gegangen in den letzten Jahren. Ich habe sehr, sehr viel erlebt, ich habe leider mit vielen Menschen gearbeitet, die mir nicht gutgetan haben auf meinem Weg der Karriere, und musste viel einstecken." Besonders schmerzhaft war für sie eine Fehlinvestition in ein teures Musikvideo. "Ich habe zu viel Geld in ein Musikvideo gesteckt. Gerade wenn man Leuten vertraut, die einem auch nahestehen – da tritt man auch mal in die Scheiße. Danach kam dieser Punkt, wo ich gesagt habe: Ey, ich will aufhören", so Marie. Mit Unterstützung aus ihrem Umfeld gelang es ihr jedoch, sich nicht zu verlieren. Heute studiert sie Musikmanagement, nimmt die Dinge selbst in die Hand und lässt ihre Erfahrungen unter anderem in ihren neuen Song "Weißt du" einfließen. "Das ist so der Neubeginn von, ich sage jetzt mal, meiner neuen Ära. I'm back", erklärt sie selbstbewusst.

Die heute 24-Jährige hatte beim Einzug ins Rampenlicht eigentlich alle Voraussetzungen für eine große Karriere mitgebracht. Mit gerade einmal 16 Jahren gewann sie 2018 als jüngste Siegerin aller Zeiten die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und damit ein Preisgeld von 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag. Dass die Branche für sie dennoch zum Albtraum wurde, hat Marie in ihrem Rückblick klar auf den Punkt gebracht: "Die Branche ist nun mal sehr geldgeil." Ihr neues Selbstbild hat sie dabei auch äußerlich gefestigt: "Ich bin nicht mehr das kleine Mäuschen von nebenan, mit den blonden Haaren auf süß, sondern ich bin jetzt – wie man heutzutage sagt – eine Baddie."

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Imago Marie Wegener, Sängerin

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Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, April 2026

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Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, ehemalige DSDs-Siegerin

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