BsF-International-Dame verunsichert Bauern mit Single-Dasein

Bei Bauer sucht Frau International läuft es für Obstbauer Jakob gerade auf spannende Einzelgespräche mit seinen beiden Hofdamen hinaus. Der 42-Jährige, der auf seinem Hof in Frankreich nach der großen Liebe sucht, will die Kandidatinnen dabei besser kennenlernen. Dabei sorgt eine von ihnen für Verwirrung: Hofdame Linda offenbart nämlich, dass sie seit rund zehn Jahren single ist – und bringt den Bauern damit ordentlich ins Grübeln. Linda erklärt ihr langes Single-Dasein mit einer gehörigen Portion Selbstironie. In der Show erzählt sie lachend: "Offensichtlich habe ich mächtig einen an der Schüssel. An irgendwas muss es ja liegen. Ich weiß es nicht. Ich find' mich selbst eigentlich ganz in Ordnung." Andere würden ihr nachsagen, sie sei zu wählerisch, doch das sieht die Kandidatin anders – es sei schlicht noch nicht der Richtige dabei gewesen.

Jakob reagiert sichtlich irritiert. "Linda ist wirklich lange schon Single. Zehn Jahre, das ist schon viel", gibt er zu und hakt nach, ob es einen bestimmten Grund dafür gebe. Lindas Antwort überrascht ihn dann noch mehr: Sie sei gar nicht aktiv auf der Suche nach einer Beziehung. "Es ist alles gut so, wie es ist", stellt sie klar und betont, wie sehr sie ihre emotionale und finanzielle Unabhängigkeit schätze. "Also, wenn es funkt, dann wirklich, weil man will, weil man bereit ist. Und nicht, weil man Angst hat, man kommt alleine nicht zurecht", ergänzt sie. Bei Jakob könne sie sich jedoch durchaus etwas vorstellen: "Passt vielleicht, schauen wir mal", sagt sie schmunzelnd.

"Bauer sucht Frau International" ist ein bekanntes Format von RTL, das Landwirte aus aller Welt bei der Partnersuche begleitet. Jakobs Hof liegt in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine, wo er Obst anbaut. Wie sich die besondere Dynamik zwischen dem zurückhaltenden Landwirt und der Hofdame weiterentwickelt und ob aus der zarten Kennenlernphase tatsächlich mehr entsteht, erfahren die Zuschauer in den aktuellen Folgen von "Bauer sucht Frau International".

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RTL Jakob, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Jakob und Linda von "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Jakob, Guilia, Linda von "Bauer sucht Frau International" 2026

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