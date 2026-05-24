Falsch gecastet? Lupita Nyong'o verteidigt "Die Odyssee"

Lupita Nyong'o (43) sieht sich aktuell heftiger Online-Kritik ausgesetzt – und zwar wegen ihrer Rolle als Helena von Troja in Christopher Nolans (55) Großproduktion "The Odyssey". Viele stören sich daran, dass eine schwarze Schauspielerin die Figur aus der griechischen Mythologie, die als "die schönste Frau der Welt" gilt, verkörpern soll. In einem neuen Porträt im Magazin Elle bezieht die Oscar-Preisträgerin nun klar Stellung gegen die Anfeindungen und erklärt ihre Sicht auf die Diskussion.

Lupita betont dabei zunächst, dass es sich bei der Geschichte um einen Mythos handele – keine historische Erzählung. "Ich unterstütze Chris' Absicht damit und mit der Version dieser Geschichte, die er erzählt, sehr", sagte sie dem Magazin. "Unser Ensemble spiegelt die Welt wider. Ich verbringe meine Zeit nicht damit, eine Verteidigung zu entwickeln. Die Kritik wird existieren, egal ob ich mich damit auseinandersetze oder nicht." Besonders laut wurde die Debatte, nachdem Kommentator Matt Walsh vom Daily Wire auf dem Kurznachrichtendienst X gegen Nolans Besetzungsentscheidung gewettert hatte. Elon Musk (54) antwortete darauf schlicht mit dem Wort "Wahr" – und befeuerte den Wirbel damit zusätzlich. Lupita selbst hat wenig Interesse an der Diskussion über das Aussehen ihrer Figur: "Man kann Schönheit nicht spielen", sagte sie. "Ich möchte wissen, wer eine Figur ist. Was liegt jenseits von Schönheit? Was liegt jenseits des Äußeren?"

"The Odyssey" soll am 16. Juli 2026 in die Kinos kommen und erzählt die Geschichte des griechischen Königs Odysseus – gespielt von Matt Damon (55) –, der nach dem Trojanischen Krieg eine gefährliche Heimreise antritt. Das Projekt hatte bereits zuvor für Gesprächsstoff gesorgt, etwa wegen moderner Dialoge und ungewöhnlichem Rüstungsdesign im Trailer. Lupita zeigte sich trotz allem zuversichtlich: "Ich kann meine Zeit nicht damit verbringen, an all die Menschen zu denken, die mich noch immer nicht mögen. Du findest die Leute, die an dich glauben, und machst weiter. Ich möchte glauben, dass ich für die Dauer gebaut bin."

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Getty Images Lupita Nyong'o bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Sinners" im Robin Williams Center in New York City, 1. Dezember 2025

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Getty Images Lupita Nyong'o bei der Met Gala 2025