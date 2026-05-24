Jodie Sweetin applaudiert Lori Loughlin nach Trennung

Jodie Sweetin (44) hat auf einer Party in West Hollywood ganz offen ihre Meinung über den neuen Look ihrer ehemaligen Full House-Kollegin Lori Loughlin (61) geteilt – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Bei der Jubiläumsfeier des Kultclubs The Abbey sprach die Schauspielerin mit Us Weekly über die Trennung von Lori und ihrem Noch-Ehemann Mossimo Giannulli (62). "Es gibt nichts Besseres, als ein bisschen Ballast abzuwerfen, um wieder frisch auszusehen", sagte Jodie. Dabei schwärmte sie: "Sie sieht wunderschön aus! Ich habe sie schon eine Weile nicht gesehen, aber ich bin sicher, dass sie absolut fantastisch aussieht."

Lori und Mossimo hatten im Oktober 2025 nach 28 Ehejahren ihre Trennung bekanntgegeben. "Sie leben getrennt und machen eine Pause von ihrer Ehe", erklärte Loris Sprecherin Elizabeth Much damals. Die Schauspielerin widmet sich seitdem offenbar wieder aktiv ihrem eigenen Leben – und unterstützt Tochter Olivia Jade Giannulli (26) bei deren Beautylabel o.piccola. Ein Video, in dem sie für die Marke wirbt, ging gerade viral und brachte Lori reichlich Komplimente ein. "Sie und Olivia sehen exakt gleich aus. Und weißt du was? Gesegnet seien sie", zeigte sich auch Jodie beeindruckt.

Jodie ist bei Weitem nicht die Einzige aus dem "Full House"-Umfeld, die sich über Lori und Mossimo äußerte. Auch John Stamos (62) meldete sich nach Bekanntwerden der Trennung zu Wort. Im Podcast "Good Guys" nannte er Mossimo einen "schrecklichen Narzissten" und erklärte: "Alles Negative und alle Schwierigkeiten in deinem Leben hängen mit diesem Mann zusammen." John betonte, für Lori nur das Beste zu wünschen, und bezeichnete sie als "Engel". Lori und Mossimo waren zuvor nicht nur wegen ihrer Ehe in den Schlagzeilen, sondern auch wegen des sogenannten Varsity-Blues-College-Bestechungsskandals von 2019, in dem ihnen vorgeworfen wurde, 500.000 Dollar Bestechungsgelder gezahlt zu haben, um ihre Töchter Isabella und Olivia an der University of Southern California zu platzieren. Lori saß dafür zwei Monate im Gefängnis, Mossimo verbüßte eine fünfmonatige Haftstrafe. Seit der Trennung des Paares zeigt sich Lori entspannt und nah bei ihrer Tochter Olivia – und besticht laut Jodie mit einem ganz besonderen Glow.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jodie Sweetin und Lori Loughlin

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Getty Images Jodie Sweetin, ehemalige "Full House"-Darstellerin

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IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012