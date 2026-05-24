"The Boys"-Finale: Elon Musk legt sich mit Showrunner an

Elon Musk (54) schießt gegen das Finale von "The Boys": Auf X veröffentlichte der Unternehmer über ein Dutzend Beiträge zur letzten Folge der satirischen Superheldenserie und lieferte sich dabei einen offenen Schlagabtausch mit Showrunner Eric Kripke (52). Besonders am Umgang mit dem Bösewicht Homelander störte er sich und nannte ihn schlicht "erbärmlich". Für zusätzliche Brisanz sorgte, dass Elon kurze Zeit später einräumte, die Serie gar nicht gesehen zu haben. Eric griff die Kommentare öffentlich auf X auf – und stichelte zurück. Ein möglicher Grund für Elons Post-Offensive: Im "The Boys"-Finale taucht ein Milliardär auf, der verblüffende Ähnlichkeiten zu dem Techgiganten aufweist.

Eric nahm Elons Attacken mit Humor. Er teilte den "Erbärmlich"-Post von Elon und kommentierte ihn süffisant mit den Worten: "Ich werde nie eine bessere Kritik bekommen." Elon legte daraufhin nach und erklärte, er sei von der Serie unbeeindruckt: "Ich bin nicht verärgert, ich stelle nur fest, dass das Ende sich falsch und schwul anhört." Später ergänzte er: "Ich finde es einfach lustig, Homolander als fake und schwul zu bezeichnen. Bringt mich jedes Mal zum Lachen." Eric wiederum nahm sich daraufhin die Freiheit, Elons Gag-Qualitäten zu bewerten. Er postete einen Screenshot von Elons Beiträgen und erklärte, er habe "Anmerkungen zu seinen Gag-Fähigkeiten".

Dass "The Boys" gerade so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, überrascht wenig. Die fünfte und letzte Staffel ist die erfolgreichste der Serie: 57 Millionen Menschen weltweit haben laut Amazon bereits eingeschaltet, wodurch sich die Show in den Top 10 der Originalserien auf Prime Video befindet. Über Elons Beweggründe für seine Schimpftirade gegen die Serie kann nur spekuliert werden. Es liegt jedoch nahe, dass er sich vom Serienfinale verhöhnt fühlte. Der Grund (Achtung, Spoiler!): In der letzten Folge wird eine Figur namens Günter Van Ellis eingeführt, die als "reichster Mann der Welt" und "Hobbyastronaut" mit 17 Kindern beschrieben wird – eine kaum kaschierte Anspielung auf den Techgiganten. Günter Van Ellis wird von Homelander kurzerhand ins All befördert mit den schlichten Worten: "Er ist ein Astronaut, ich habe ihn ins All gebracht." Elon erwähnte diese Figur in keinem seiner Posts.

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer

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Amazon MGM Studios "The Boys"-Cast

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Getty Images Eric Kripke posiert 2025 bei einem Event in West Hollywood