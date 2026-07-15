Hilary Duff steht zu Botox und anderen Beauty-OPs

Lange wurde im Netz über das veränderte Aussehen von Hilary Duff (38) spekuliert – jetzt spricht die Schauspielerin offen darüber, welche Schönheitsbehandlungen sie sich gönnt. In einem Interview mit dem Magazin People gab die Schauspielerin zu: "Ich mache alle möglichen Dinge. Ich liebe Botox. Ich bin besessen von Microneedling und Lachs-Spermien-Gesichtsbehandlungen. Es wirkt wirklich gut." Damit räumt die dreifache Mutter die monatelangen Gerüchte rund um ihr Aussehen zumindest teilweise auf.

Besonders die Lachs-Spermien-Behandlung hat es Hilary angetan, wie Buzzfeed berichtet. Bei dieser Methode wird gereinigte DNA aus Lachsspermien auf die Haut aufgetragen, um Feuchtigkeit und Hautstruktur zu verbessern. Die Schauspielerin ist von den Ergebnissen so überzeugt, dass sie sogar ihren Ehemann Matthew Koma (39) dazu gebracht hat, die Behandlung auszuprobieren. "Er ist besessen davon. Er liebt es", verriet sie gegenüber People. Bisher hatte sich Hilary zu den Gerüchten rund um ihr Äußeres bedeckt gehalten – zuletzt hatte Matthew noch auf Social Media auf einen Kommentar reagiert, der ihr unterstellte, Botox zu haben.

Für viel Aufsehen hatte zuletzt ein Video des Arztes Dr. Jonny Betteridge gesorgt, in dem dieser analysierte, dass Hilary bei der "5th Annual Academy Museum Gala" im Oktober deutlich anders ausgesehen habe als zuvor. Der Clip verbreitete sich rasant im Netz und befeuerte die Diskussionen über ein mögliches "neues Gesicht" der Schauspielerin. Hilary ist damit nicht die einzige Prominente, die sich zuletzt offen zu kosmetischen Eingriffen bekennt – auch Khloé Kardashian (42) und Jennifer Lawrence (35) hatten zuletzt öffentlich über ihre Beauty-Behandlungen gesprochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff bei den American Music Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024