"B*tch": Zwei "Die Bachelors"-Neuzugänge sorgen für Chaos

In Folge vier von Die Bachelors stellen zwei neue Damen die Dynamik auf den Kopf. Neuzugang Franzi crasht das Tanzdate von Sebastian Paul und Tim Reitz. Mit einem verführerischen Tanz versucht sie, die beiden Rosenkavaliere von sich zu überzeugen. Bei den übrigen Kandidatinnen kommt das gar nicht gut an. "Ich fand die Art und Weise von [ihr] sehr schockierend", kritisiert Kim. Das Urteil ist schnell gefällt: Die Kandidatinnen finden Franzis Auftritt "trashy", Kim nennt sie sogar eine "Bitch". Während die Ladys zurück in die Villa geschickt werden, bleibt Franzi bei den Bachelors für ein Date zu dritt.

Doch Franzi bleibt nicht der einzige Neuzugang. In Folge vier zieht auch Tims Schwester Lena als Maulwurf in die Ladys-Villa ein. Die 33-Jährige hat bereits in Folge eins angekündigt, die übrigen Kandidatinnen insgeheim ausspionieren zu wollen, indem sie sich als Kandidatin ausgibt – davon wusste Tim allerdings noch nichts. Als sie nun plötzlich in der Villa der Männer steht, ist die Überraschung groß: Bei Lena und Tim rollen sogar ein paar Tränchen, als sie einander wieder in die Arme schließen können. "Das war die heftigste Überraschung, die man mir hätte machen können", freut sich der 35-Jährige.

In der Ladys-Villa stellt sich Lena jedoch mit ihrem Zweitnamen Elisa vor, um bei den übrigen Kandidatinnen unter dem Radar zu fliegen. Die Reaktion der Ladys fällt bei ihrem Einzug ganz anders aus als bei Franzis: Alle begrüßen sie freudig und klatschen sogar. Lena befürchtet kurz, schon aufgeflogen zu sein: "Die waren alle so nett, dass ich dachte: Hier ist was faul." Doch die übrigen Kandidatinnen sind sich einig. "Elisa ist eine ganz süße Maus", findet Vivien. Auch Josi lobt Lena alias Elisa als eine "ganz, ganz Schnuckelige."

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Tim Reitz und Franzi bei "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul, Lena und Tim Reitz bei "Die Bachelors"

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