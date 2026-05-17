Mit Adam Sandler und Co.: Netflix produziert "Kindsköpfe 3"

Netflix macht es offiziell: "Kindsköpfe 3" ist in Produktion! Beim Netflix Upfront-Event am 13. Mai bestätigte der Streamingdienst, dass der dritte Teil der beliebten Komödienreihe kommt – mit Adam Sandler (59) und seinen Stammschauspielern David Spade (61), Rob Schneider (62), Chris Rock (61) und Kevin James (61). Die Freunde-Clique trifft sich dieses Mal nach dem Tod eines engen Vertrauten, um gemeinsam nach Europa zu reisen, dort seine Asche zu verstreuen und zu beweisen, dass sie auch in ihren Sechzigern noch für Chaos sorgen können, wie People berichtet. Hinter der Kamera steht diesmal Kyle Newacheck, der zuletzt mit Adam bei "Happy Gilmore 2" zusammengearbeitet hatte.

Das Drehbuch schreiben Adam und sein langjähriger Co-Autor Tim Herlihy, der auch schon am zweiten Teil mitgeschrieben hatte. Als Produzenten sind neben den beiden auch Adams langjährige Frau Jackie Sandler (51) sowie Jack Giarraputo an Bord. Kevin Grady und Judit Maull fungieren als ausführende Produzenten. Dass der dritte Teil bei Netflix landet, kommt nicht von ungefähr: Adam steht seit über einem Jahrzehnt bei dem Streamingdienst unter Vertrag, aus dem bereits mehr als zehn Filme und andere Projekte hervorgegangen sind.

Die "Kindsköpfe"-Reihe startete 2010 mit dem gleichnamigen ersten Film, der weltweit rund 272 Millionen Dollar (231.726.018 Euro) einspielte. Der Nachfolger "Kindsköpfe 2" folgte 2013 und brachte es auf etwa 247 Millionen Dollar (210.427.670 Euro) – beide Teile wurden damals noch von Sony Pictures ins Kino gebracht. Dass es irgendwann einen dritten Teil geben würde, hatte Kevin James bereits 2025 angedeutet: Gegenüber The Direct meinte er damals, Fans "können die Hoffnung am Leben halten". Auch Tim Herlihy ließ nach dem Erfolg von "Happy Gilmore 2" gegenüber The Hollywood Reporter aufhorchen. "Das öffnet die Tür weit auf", sagte er mit Blick auf mögliche weitere Sandler-Fortsetzungen.

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Getty Images Chris Rock, David Spade, Kevin James und Adam Sandler in Berlin, Juli 2010

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Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler am 10. Juli 2013

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Getty Images David Spade, Chris Rock, Adam Sandler, Kevin James und Rob Schneider in New York, 23. Juni 2010