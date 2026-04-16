Lena Dunham weicht Fragen zu Adam Driver und Ausrastern aus

Lena Dunham (39) hat sich in der US-Morningshow "Today With Jenna & Sheinelle" kritischen Fragen zu ihrem Buch "Famesick" gestellt – und heikle Details zu Adam Driver (42) dabei konsequent umschifft. Moderatorin Jenna Bush Hager sprach die "komplizierte Beziehung" der früheren Co-Stars an und wollte wissen, wie Lena heute darüber denkt und ob es noch Kontakt gebe. Auch Co-Host Sheinelle Jones hakte nach. Statt ins Detail zu gehen, verwies die Autorin auf ihr Buch. "Ich habe achteinhalb Jahre an diesem Buch geschrieben, deshalb habe ich jedes Wort sehr bewusst gewählt, das ich auf die Seite gesetzt habe", sagte sie und ergänzte: "Ich möchte, dass die Leute es im Zusammenhang lesen und in seiner Gesamtheit verstehen."

Hintergrund der Nachfragen sind Buchpassagen, in denen Lena die frühere Zusammenarbeit mit Adam am "Girls"-Set als belastend beschreibt und ihn als "spektakulär unhöflich" bezeichnet. In einem Fall habe er einen Stuhl gegen die Wand neben ihr geworfen. Außerdem soll er ein Loch in die Wand seines Trailers geschlagen und ihr ins Gesicht geschrien haben. "Damals hatte ich nicht die Fähigkeit … es kam mir nie in den Sinn, zu sagen: 'Ich bin deine Chefin, so kannst du nicht mit mir sprechen'", sagte sie kürzlich in einem Interview mit The Guardian und ergänzte: "In meinen Zwanzigern habe ich noch gedacht, so verhalten sich große männliche Genies: Sie machen einen fertig. Was seltsam ist, weil ich von einem männlichen Genie erzogen wurde, der das niemals tun würde."

In "Today With Jenna & Sheinelle" wurde Lena, die einst eine Rolle aus Angst vor Bodyshaming ablehnte, selten konkret, sondern verwies immer wieder auf den generellen Anspruch ihres Buches: "Ich glaube, ich habe über eine Dynamik geschrieben, die viele junge Frauen am Arbeitsplatz kennen." Auf die Frage, ob sie und Adam noch in Kontakt stünden, wich sie erneut aus und hob stattdessen das Ensemble hervor: "Es gab viele magische Momente und unser gesamter Cast hat, wie ich glaube, eine Bindung, die niemals gebrochen werden kann", sagte sie. "Famesick" ist seit dem 14. April im Handel erhältlich. Adam, der durch seine Rolle in der Serie "Girls" bekannt wurde und seither in zahlreichen Hollywoodproduktionen zu sehen war, hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

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Getty Images Lena Dunham bei einer Sondervorstellung von "Too Much" in London

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Getty Images Adam Driver, Schauspieler

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Getty Images Lena Dunham bei der Berlinale 2024