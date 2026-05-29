Nach Fehlgeburt: Laura Woods erwartet Baby Nummer zwei

Freudige Neuigkeiten von Sportmoderatorin Laura Woods (38): Die Britin erwartet ihr zweites Kind! Auf Instagram teilte sie am Freitag ein Ultraschallbild mit den Worten "Hey, Baby Nummer 2" und ließ damit ihre Follower an dem besonderen Moment teilhaben. Besonders niedlich: Auch ihr Söhnchen Leo, 18 Monate alt, ist auf dem Foto zu sehen – und schaut neugierig auf das Bild seines kleinen Geschwisterchens. Vater des Nachwuchses ist Realitystar Adam Collard (30), der vor allem durch seine Teilnahme an Love Island bekannt wurde. Der Beitrag wurde schnell mit Glückwünschen überhäuft, darunter auch herzliche Worte von Promi-Freundin Gabby Logan.

Laura und Adam sind seit September 2024 verlobt, nachdem er ihr an einem Strand im englischen St Ives, Cornwall, einen Heiratsantrag gemacht hatte. Ihr erstes Kind Leo kam im Januar 2025 zur Welt. Dass das Paar nun erneut Nachwuchs erwartet, ist nach einer schwierigen Vorgeschichte eine besonders bewegende Nachricht.

Denn bevor Leo auf die Welt kam, mussten die beiden einen schmerzhaften Verlust verkraften: Laura erlitt eine Fehlgeburt, als sie elf Wochen schwanger war – und wurde nur einen Monat später erneut schwanger. In einem früheren Instagram-Post schrieb sie über Adam: "Wir hatten wirklich einige sehr schreckliche Zeiten letztes Jahr, aber dieser große, schöne Mann hat mich durch jeden Einzelnen davon gebracht." Auch Adam sprach offen über diese Zeit: In einer Folge von "Celebrity SAS" brach er vor laufender Kamera in Tränen aus, als er sich an die Fehlgeburt erinnerte. Laura teilte anschließend, wie sehr ihr Sohn Leo ihr geholfen habe, Trost zu finden. "Manchmal schaue ich Leo an und denke an das Baby, das wir nie kennenlernen werden – und weiß gleichzeitig, dass wir Leo ohne das Geschehene nicht hätten", schrieb sie. "Es ist ein sehr verwirrendes Gefühl."

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Instagram / adamcollard Laura Woods und Adam Collard

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Instagram / laurawoodsy Laura Woods Kind schaut ein Ultraschallfoto an

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Instagram / laurawoodsy Ultraschallfoto von Laura Woods' Baby