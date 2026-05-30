Für Shailene Woodley ist Co-Star Ansel Elgort "wie Familie"

Shailene Woodley (34) öffnet ihr Herz und spricht ungewöhnlich offen über ihre enge Freundschaft zu Ansel Elgort (32). In einem neuen Video-Interview mit Variety schwärmt die Schauspielerin von ihrem einstigen Filmpartner und macht klar, welchen Stellenwert er in ihrem Leben hat. Shailene betont, Ansel sei bis heute einer ihrer besten Freunde, sogar mehr als das: "Er ist wie Familie für mich. Ich liebe ihn so, so sehr." Die beiden lernten sich 2014 beim Dreh von "Divergent" kennen, standen danach auch für "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" gemeinsam vor der Kamera und sind bis heute unzertrennlich.

Die Chemie zwischen den beiden entwickelte sich schnell zu etwas Besonderem. Shailene beschrieb im Interview, wie sie und Ansel während der Dreharbeiten zu "Divergent" eine geschwisterliche Vertrautheit aufbauten. Er sei oft zu ihr nach Hause gekommen, und sie hätten nach der Arbeit stundenlang gekocht und geredet. Umso überraschter war sie, als er kurz darauf für die Rolle des Gus in "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" gecastet wurde – einem Film, in dem sie ein Liebespaar spielen sollten. "Ich war wie: 'Oh, das ist nett, aber natürlich wird das nie passieren, weil er mein Bruder in 'Divergent' ist'", so Shailene. Dennoch ist sie überzeugt: "Er ist eigentlich der einzige Mensch auf der Welt, der Gus hätte spielen können." Die Intimszenen mit ihm zu drehen sei aber trotzdem etwas seltsam gewesen – die beiden seien zwischen den Takes immer wieder in Gelächter ausgebrochen.

Auch nach ihren gemeinsamen Projekten riss der Kontakt nicht ab. Nach dem Finale der "Divergent"-Reihe im Jahr 2016 blieben Shailene und Ansel eng befreundet und unternahmen 2022 sogar eine gemeinsame Reise nach Italien. Die Schauspielerin betont im Interview immer wieder das Gegenseitige in ihrer Freundschaft – Unterstützung, Vertrauen und das gute Gefühl, in einer chaotischen Welt nicht allein zu sein. Für Shailene ist Ansel längst mehr als ein Kollege; ihre Worte zeichnen das Bild einer Freundschaft, die über Jahre gewachsen ist und sich im Alltag genauso bewährt wie am Set.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ansel Elgort und Shailene Woodley im Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Imago Ansel Elgort und Shailene Woodley in einer Szene aus "Divergent"

Anzeige Anzeige

Imago Shailene Woodley als Hazel und Ansel Elgort als Gus in "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" (2014)