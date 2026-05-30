Laura Wontorra verzaubert ihre Fans in coolem Cowboy-Look

Gemeinsam mit ihrem Vater Jörg Wontorra ist Laura Wontorra (37) derzeit in den USA unterwegs – und begeistert ihre Fans dabei nicht nur mit spannenden Einblicken in die Reise, sondern auch mit einem auffälligen Outfit-Statement. Auf Instagram teilt die Moderatorin gerade zahlreiche Impressionen ihrer Tour durch die WM-Gastgeberländer, und besonders ein Foto sorgt für Aufsehen: Laura im kompletten Cowgirl-Look in Texas. Cowboyhut, Western-Halstuch, kurze Jeansshorts, Cowboy-Stiefel und eine helle Jacke – das Outfit passt perfekt zur texanischen Kulisse. Unter dem Post häufen sich die Kommentare der begeisterten Follower. "Fabelhaft, Laura", "Pretty cute Cowgirl" und "Sexy Cowgirl" sind dort unter anderem zu lesen.

Die Reise durch die USA ist Teil der Produktion für die MagentaTV-Doku "Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.", die Vater und Tochter durch die drei WM-Gastgeberländer USA, Mexiko und Kanada führt und auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einstimmt. Neben sportlichen Eindrücken – unter anderem aus Stadien und Arenen – entstehen dabei auch viele persönliche Momente. Laura beschreibt die gemeinsame Reise auf Instagram so: "Papa und ich mittendrin, ganz nah dran an allem, mit jeder Menge Geschichte zwischen uns und noch mehr neuen Eindrücken im Gepäck." Besonders am Cotton Bowl Stadium wird ihr bewusst, wie stark sich der Sport im Vergleich zu früher verändert hat. Auch die US-amerikanische Sportkultur – Rodeo, Eishockey und die große Show-Inszenierung – hinterlässt bei ihr einen bleibenden Eindruck.

In der vierteiligen Doku stehen aber nicht nur der Fußball und die WM-Atmosphäre im Mittelpunkt, sondern auch die besondere Vater-Tochter-Beziehung der beiden. Neben aktuellen Aufnahmen der Reise sind immer wieder Kindheitsfotos von Laura eingestreut, die einen ungewöhnlich privaten Blick auf das Leben der Moderatorin gewähren. Für die Doku holte Laura ihren Vater Jörg aus dem Ruhestand zurück – der bekannte Sportjournalist begleitet seine Tochter nun auf ihrer großen WM-Tour.

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra im Cowboy-Look, Mai 2026

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Instagram / laurawontorra Jörg Wontorra und Tochter Laura Wontorra im Mai 2026

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Instagram / laurawontorra Jörg Wontorra mit seiner Tochter Laura Wontorra im Stadion