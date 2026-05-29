Mit ihnen haben "Love Is Blind"-Josy und Gunnar noch Kontakt

Josefina und Gunnar Freimuth gehören zu den bekanntesten Paaren aus der zweiten Staffel von Love Is Blind Germany – und die Verbindungen, die sie durch die Show geknüpft haben, halten bis heute an. Mehr als ein Jahr nach den Dreharbeiten pflegen die beiden noch immer engen Kontakt zu einigen Mitstreitern ihrer Staffel. Im Promiflash-Interview verraten Josy und Gunnar, welche Kandidaten aus der Show ihnen besonders am Herzen liegen und noch fester Bestandteil ihres Lebens sind.

Vor allem die Freundschaft zwischen Gunnar und Konstantin Streifling ist offensichtlich besonders intensiv. "Gunnar hat mit Konstantin, glaube ich, fast jeden Tag Kontakt", erzählt Josy im Interview. Gunnar selbst bestätigt: "Mehrfach die Woche auf jeden Fall." Das komme übrigens auch Josy und Jessica Streifling zugute – denn die beiden Frauen beschreiben sich selbst als "sehr schreibfaul". "Wir sagen uns immer, wir wissen, was bei dem anderen abgeht, weil die Jungs untereinander gut connected sind. Wir lieben uns, aber aus der Ferne, sozusagen", lacht Josy. Wenn die vier sich sehen, fühle es sich an, als wäre keine Zeit vergangen. Außerdem ist laut Gunnar auch Kandidatin Wandy noch regelmäßig Teil ihres Alltags: "Die ist auf jeden Fall geblieben." Auf die Frage, ob sich durch die Show echte Freundschaften entwickelt hätten, antwortet Josy ohne zu zögern: "Zu 100 %."

Josy und Gunnar hatten sich in der zweiten Staffel von "Love Is Blind Germany" kennengelernt und sind mittlerweile verheiratet. In dem Format lernen sich Singles kennen, ohne sich dabei zu sehen – Gespräche finden ausschließlich durch eine Wand getrennt statt. Erst wenn ein Paar sich verlobt, treffen sie sich zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht.

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Instagram / gunnarcreates Josy und Gunnar, Eheleute

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Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessica Streifling, "Love is blind: Germany"-Kandidaten

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Netflix Gunnar und Josy, "Love Is Blind: Germany"-Paar