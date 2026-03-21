Darum meidet Beyoncé eine Freundschaft zu Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (44) soll laut Insidern seit geraumer Zeit versuchen, eine enge Freundschaft mit Beyoncé (44) aufzubauen – doch die Sängerin scheint sich bewusst zurückzuhalten. Wie eine Quelle aus der Unterhaltungsbranche gegenüber dem Portal OK! verriet, sei in den vergangenen Jahren ein auffälliges Muster zu beobachten gewesen: Meghan tauche immer wieder bei Veranstaltungen auf, die mit Beyoncés Umfeld in Verbindung stehen. Ob bei Feiern zu Ehren von Beyoncés Mutter Tina Knowles (72) oder Events mit gemeinsamen Freunden – für Beobachter wirke es wie ein gezielter Versuch, sich dem engsten Kreis der Musikerin anzunähern. Die 44-jährige Herzogin, die 2020 mit Prinz Harry (41) nach Montecito in Kalifornien gezogen war, versuche seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus, sich in Hollywood neu zu etablieren.

Besonders deutlich wurde Meghans Bemühen um eine Verbindung zu Beyoncé durch einige öffentliche Gesten. So lud die Schauspielerin Tina im vergangenen Jahr in ihren Podcast "Confessions of a Female Founder" ein. Anfang des Monats war Meghan zudem prominent bei der Fifteen Percent Pledge Gala zu sehen, einer Veranstaltung zu Ehren von Beyoncés Mutter. Laut Insidern seien diese Auftritte in Beyoncés Umfeld durchaus registriert worden. "Wenn Dinge wie eine Reihe sichtbarer Gesten aussehen, die den Eindruck einer Freundschaft erwecken sollen, kann das den Anschein erwecken, dass jemand versucht, Nähe herzustellen, anstatt eine Beziehung natürlich entstehen zu lassen", erklärte eine Quelle dem Portal.

Beyoncé hatte Meghan 2021 nach dem Interview mit Oprah Winfrey (72) öffentlich unterstützt und auf ihrer Website geschrieben: "Danke Meghan für deinen Mut und deine Führungsstärke. Wir alle werden durch dich gestärkt und inspiriert." Doch trotz dieser früheren Geste der Solidarität halte die Sängerin ihre Distanz. Beyoncé sei bekannt dafür, einen sehr kleinen und sorgfältig ausgewählten Freundeskreis zu pflegen, wie Insider betonen. Wenn sie das Gefühl habe, dass jemand versuche, sich zu schnell in diesen Kreis zu drängen oder eine Freundschaft zu forcieren, ziehe sie sich eher zurück. Zuletzt wurden die beiden 2019 bei der Londoner Premiere von "Der König der Löwen" gemeinsam fotografiert. In der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" las Meghan zudem eine Textnachricht vor, die angeblich von Beyoncé stammte und in der die Sängerin ihre Bewunderung ausdrückte.

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Getty Images, Getty Images Herzogin Meghan und Beyoncé

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Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen"