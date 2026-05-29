Wie Poldi: Jessi und Konsti Streifling wollen eigene Doku

Lukas Podolski (40) feierte kürzlich in Köln die Premiere seiner Netflix-Dokumentation "Poldi" – und unter den Gästen auf dem roten Teppich befanden sich auch Jessica und Konstantin Streifling. Das Realitypaar nutzte den Abend nicht nur zum Feiern, sondern ließ im Gespräch mit Promiflash auch eine persönliche Neuigkeit durchblicken: Die beiden können sich gut vorstellen, selbst Hauptpersonen einer Dokumentation zu werden.

Im Promiflash-Interview zeigten sich Jessica und Konstantin offen für ein solches Projekt. "Wir sind für sowas auf jeden Fall immer offen. Uns macht das auch Spaß vor den Kameras. Deswegen sag niemals nie", erklärte Konstantin. Jessica ergänzte, dass die beiden auf YouTube bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen hätten: "Ja, das haben wir ja schon auf YouTube so ein bisschen selber gemacht. Also ja, wäre schon was für uns." Besonders reizvoll wäre für sie dabei eines: "Noch besser, wenn wir es nicht selber filmen müssen", lachte sie.

Jessica und Konstantin sind sowohl im Reality-TV als auch in den sozialen Medien aktiv und teilen ihr gemeinsames Leben regelmäßig mit ihren Followern. Das Paar ist seit Love Is Blind Germany miteinander verheiratet und hat sich im Laufe der Zeit eine treue Community aufgebaut. Dass sie bereits auf YouTube Einblicke in ihren Alltag geben, zeigt, dass die Idee einer größeren Produktion für die beiden kein vollkommen neues Terrain wäre.

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Imago Konstantin und Jessica Streifling beim WDR-"Kölner Treff", Februar 2026

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Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessica Streifling

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Netflix Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar