Vanessa Mai verrät: Dieses Tattoo bereut die Sängerin heute

Vanessa Mai (34) hat in ihrem Podcast "Schön laut" offen über ihre Tattoos gesprochen – und dabei ein Geheimnis gelüftet, das bislang kaum jemand kannte. Die Schlagersängerin trägt auf dem Rücken ein großes Tattoo, das sie heute bereut und das auf Fotos oder bei Auftritten so gut wie nie zu sehen ist. Gemeinsam mit ihrer Podcastpartnerin Lola Weippert (30) sprach die 34-Jährige nun über frühere Beautysünden und verriet, wie sehr sie dieser Körperschmuck bis heute beschäftigt.

Das Rückentattoo hat Vanessa sogar bereits mit einem sogenannten Cover-up überstechen lassen – also einem neuen Motiv, das das alte überdeckt. "Am Rücken habe ich ein Cover-up-Tattoo. Ganz schlimm!", erklärte sie im Podcast. Als Lola fragte, ob sie das Motiv sehen dürfe, lehnte Vanessa entschieden ab: "Auf gar keinen Fall, das ist mir richtig unangenehm!" Um sicherzustellen, dass das Tattoo verborgen bleibt, trage sie ihre Haare stets offen. Auch andere Motive wie die Palme an der Hand oder ein Wonder Woman-Tattoo auf dem Arm bereiten ihr rückblickend wenig Freude. Die meisten ihrer Tattoos ließen sich auf das Jahr 2018 zurückführen. "Ich wünschte, ich hätte keine Tattoos", sagte die Sängerin und ergänzte, dass die Bilder und Schriftzüge damals ein Ventil gewesen seien, in einer Phase, in der sie "echt gestruggelt" habe.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: den Schriftzug "Andreas", den Vanessa ihrem Ehemann und Manager Andreas Ferber gewidmet hat. "Das würde ich nie wegmachen lassen. Das ist toll", betonte sie stolz. Das Paar ist seit 2016 verheiratet, und Andreas begleitet seine Frau seitdem nicht nur als Lebenspartner, sondern auch beruflich als ihr Manager. Bei ihren übrigen Tattoos hat Vanessa entschieden, ihre Haut nicht weiter zu belasten.

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Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Sandra Ludewig Vanessa Mai, Sängerin

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