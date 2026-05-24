Von Royalhochzeit ausgeschlossen: So fühlt sich Prinz Harry

Wenn Prinz Harrys (41) Cousin Peter Phillips (48) am 6. Juni in der All Saints Church in Cirencester das Jawort gibt, werden viele ranghohe Royals dabei sein – König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan (44) hingegen sollen nicht auf der Gästeliste stehen. Laut der früheren BBC-Royalreporterin Jennie Bond gibt es dafür einen klaren Grund: Man wolle den Fokus nicht vom Brautpaar ablenken. Gegenüber dem Mirror erklärte sie: "Das würde zweifellos passieren, wenn Harry, mit oder ohne Meghan, zu Peters und Harriets Hochzeit käme. Deshalb scheint man den vernünftigsten Weg gewählt zu haben, nämlich die Sussexes von der Gästeliste zu streichen – zusammen mit Onkel Andrew und seiner Ex Sarah."

Die Royalexpertin glaubt jedoch, dass Harry die Entscheidung wohl nachvollziehen kann. Trotzdem dürfte sie ihn nicht kalt lassen: "Ich glaube, Harry wird es verstehen, aber er war früher seinem Cousin Peter näher, und es ist nur natürlich, dass er sich bei einem so wichtigen Anlass ein Stück weit ausgeschlossen fühlen wird", so Jennie weiter. Sie betont, dass der Riss zwischen Harry und seiner Familie längst nicht mehr nur sein Verhältnis zu Vater Charles und Bruder William betrifft, sondern sich mittlerweile durch die gesamte Königsfamilie zieht. Solange der Konflikt nicht beigelegt sei, werde Harry wohl bei größeren Familienzusammenkünften außen vor bleiben.

Auch zu den persönlichen Dynamiken innerhalb der Familie äußerte sich die Expertin. Peter habe in der Vergangenheit als ausgleichender Cousin zwischen den Brüdern gegolten. "Peter ist ein sehr verlässlicher, gut gelaunter Typ und er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein Puffer zwischen den verfeindeten Brüdern sein kann. Aber ich denke, seine Loyalität liegt jetzt bei William und ich bin sicher, seine Freundschaft war in den vergangenen sehr schwierigen Jahren von unschätzbarem Wert. Es ist eine traurige Situation", sagte sie. In britischen Medien hieß es zudem zuletzt, Harrys Name sei für die Gästeliste gar nicht erst gefallen, während bei Andrew und Sarah kurz über eine Teilnahme beraten wurde, bevor man davon absah.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry, Peter Phillips

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor