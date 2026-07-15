Autounfall mit Schwester: Michelle Daniaux gibt ein Update

Schreckmoment für Michelle Daniaux: Die Influencerin und ihre Schwester waren in einen Autounfall verwickelt. Wie Michelle jetzt in ihrer Instagram-Story berichtete, fuhr ihnen ein anderes Fahrzeug von hinten auf. Sichtlich mitgenommen wandte sie sich an ihre Fans und machte deutlich, dass es ihr derzeit alles andere als gut geht: "Bei mir ist aktuell echt der Wurm drin... und so seh ich auch aus. Zuerst dieser Vorfall letztens in meinem privaten Umfeld, dann hatten meine Schwester und ich gestern einen Auffahrunfall, also mir ist jemand hinten reingekracht."

Bei ihrer Schwester wurde infolge des Unfalls ein Schleudertrauma diagnostiziert. "Ich hatte keine Zeit, mich untersuchen zu lassen, aber geh davon aus, dass ich das auch habe, weil wir beide seitdem ziemliche Kopfschmerzen haben", erklärte sie in ihrer Story. Glücklicherweise sei nichts Schlimmeres passiert und die Schuld liege klar nicht bei ihr. Als nervenaufreibend empfindet die Influencerin die ganze Situation dennoch, besonders wegen der anstehenden Formalitäten rund um Reparatur und Versicherung.

In solchen Momenten ist Michelle froh, einen verlässlichen Partner an ihrer Seite zu haben. Ihr Freund Sandro Ritzini, mit dem sie seit Februar 2026 verlobt ist, übernimmt laut ihr die gesamte Organisation: "Gott sei Dank hab ich Sandro, der sich jetzt darum kümmert, dass mein Auto repariert wird und das mit den Versicherungen geklärt wird etc. Ich hasse solche Sachen, das stresst mich so sehr", schilderte sie weiter in ihrer Instagram-Story.

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Instagram / michelledaniaux Influencerin Michelle Daniaux, Juli 2026

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Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Realitystar

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Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux und Sandro Ritzini, August 2024